Autostima: esistono poche e semplici azioni che ci permettono di coltivarla. Nessuno nasce con una piena stima di sé. Lo si diventa col tempo, altre volte se ne perde di vista la capacità. Uomo o donna che sia, credere in se stessi è fondamentale per riuscire o per imparare come non riuscire.

Autostima: qualche piccolo trucco

Il primo consiglio che può darsi a chi non possiede una buona dose di autostima è di agire con la convinzione di riuscire. Essere convinti di saper fare qualcosa, agire comportandosi come se si avesse piena stima della propria persona è la chiave di tutto. Tutto nella vita, poi, è esperienza. Quello che si è stati in grado di fare, entrerà a far parte le nostro bagaglio di soddisfazioni; le piccole sconfitte però saranno esperienza per il futuro. E ricordate che, se siete stati in grado di fare qualcosa una volta, non potete non riuscirci una seconda o una terza e così via. E’ poi di fondamentale importanza per la propria autostima avere i paraocchi. Non conta confrontarsi costantemente con gli altri. Siamo noi l’unico metro di giudizio per noi stessi. Solo così si può essere in grado di dire di avercela fatta o di essersi superati e non dal continuo ( e fine a se stesso) confronto con gli altri!

Tanti piccoli passi verso la serenità:

Coltivare la vostra autostima non deve servire a rendervi invincibili. Nessuno lo è! Ciascuno ha maturato le su sconfitte, ha superato i propri dispiaceri. Perché si tratta di emozioni che fanno semplicemente parte della vita. Ma, aumentare la propria autostima serve ad essere in pace con se stessi, a vivere sereni nonostante le avversità che la vita ci propina. Devi anche tenere a mente che non puoi non essere tu l’unico giudice della tua vita. La costante e infelice ricerca dell’approvazione altrui di ogni tua azione o comportamento è minatoria della tua autostima. E’ importantissimo essere consci dei propri errori o delle proprie debolezze e saper essere giudici di noi stessi vuole dire soddisfazione già solo per averci provato. Vivi per soddisfare sempre le “tue”di aspettative e, anche sbagliare, non sarà mai un insuccesso!

