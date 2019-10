Autostrade non rinnova i contratti, nuovi scioperi il 13 e 14 ottobre

I sindacati definiscono il comportamento di Autostrade gravemente irresponsabile. La trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale è stato rimandato, o meglio dire interrotto, per l’ennesima volta. I lavoratori sciopereranno nelle giornate del 13 e 14 ottobre.

Contratti scaduti

E’ da ormai ben 9 mesi che il contratto collettivo nazionale del settore autostradale non viene rinnovato. Il tavolo tra le concessionarie e i sindacati si è interrotto nuovamente, come spiegano fonti sindacali. Le concessioni del gruppo Gavio e le autostrade del Nord Est hanno lasciato il tavolo, mentre Autostrade era disposta a continuare. Ad aver determinato l’interruzione della trattativa fra le concessionarie autostradali e i sindacati è stato il mancato accordo sulla cosiddetta “clausola sociale”, che tutela occupazione e stipendi dei lavoratori in caso di nuova concessione.

Secondo i sindacati dei trasporti, la clausola sociale “rappresenta un fattore indispensabile e fondamentale per dare garanzia e tutela a tutti i dipendenti del settore, al fine di garantire la continuità occupazionale, l’applicazione del Ccnl di settore, il mantenimento di tutti i trattamenti economici e normativi, in un momento di grande cambiamento che investe l’intero arco delle concessioni autostradali”.

Scioperi

La vicenda coincide con il rinnovo in vista da parte dello Stato di molte concessioni. Ad essere coinvolti, quindi, sono ben 4.000 lavoratori del settore autostradale. Questo è uno dei tanti motivi per cui i sindacati hanno indetto uno sciopero nazionale nelle giornate del 13 e 14 ottobre. Lo sciopero sarà anticipato da una riunione nazionale dei delegati che si terrà a Torino il 10 ottobre.

