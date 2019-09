Avere il diabete fa aumentare il rischio di un cancro: vediamo quali

Purtroppo degli studi effettuati portano a delle notizie che non ci fanno molto piacere, i dati sulla correlazione diabete e tumore ci dicono che le donne diabetiche hanno il 27% di probabilità in più di sviluppare un tumore, per gli uomini la percentuale scende al 19%. Lo studio è stato fatto prendendo in esame milioni di soggetti e che hanno dimostrato che le donne, in questo caso, corrono maggiori rischi rispetto agli uomini.

La ricerca, i risultati

Sono state effettuate delle maxi revisioni su ben 47 ricerche, più di 20 milioni di soggetti che sono stati coinvolti in questa ricerca dove si evince la correlazione tra diabete e cancro. La disparità tra donne e uomini riscontrata negli studi dei diabetici, ci dice che la donna diabetica ha una percentuale alta rispetto alla donna non diabetica di contrarre un tumore, il 27%, altina anche la percentuale degli uomini, il 19%. Nel mondo ci sono circa 5 milioni di decessi l’anno tra diabetici e chi ha un cancro.

La correlazione che c’è tra diabete e cancro, era stata già indicata in passato, ma oggi con tutti gli studi fatti, si comprende la gravità della cosa. Il legame potrebbe essere dato dagli sbalzi glicemici, che potrebbero generare dei danni al DNA cellulare, predisponendo l’organismo al tumore. È la donna quella che rischia i maggiori danni, con la condizione pre-diabete, vissuta dalla donna, possa avere un peso notevole. La gravità del diabete la si sa e la si conosce, ma bisogna anche dire che oggi il diabete si può prevenire e curare in maniera molto più efficace che in passato.

Le forme di cancro che si rischiano per chi soffre di diabete

Andiamo a vedere nello specifico, in percentuale, le forme di cancro maggiormente correlate al diabete: ai reni, con l’11% di rischio in più, alla bocca, con il 13% in più negli uomini, allo stomaco, con il 14% in più, e leucemia, con il 15% in più.

