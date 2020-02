Avere il sedere grande? Per le donne significa essere molto intelligenti, lo afferma l’Università di Oxford

C’è uno studio alla base, non è assolutamente una notizia falsa, ci arriva dall’Università di Oxford, che dichiara che le donne formose e quelle che hanno il sedere grosso, sono dotate di maggiore intelligenza.

Essere formosa e avere il sedere grande è per la donna un segnale di intelligenza di non poco conto

Lo studio che afferma che le donne formose e con un sedere grande sono più intelligenti, arriva dall’Università di Oxford, lo studio è stato condotto su un campione di 16mila donne; in questo studio è stato spiegato che sia i fianchi larghi e sia avere i glutei pronunciati, sono un segnale di una enorme produzione degli omega 3, che come sappiamo essere molto utili per sviluppare il cervello.

Questa la dichiarazione rilasciata dal professore alla domanda fatta su questo argomento:

“Le donne con il sedere grosso sono più intelligenti della media ed anche più sane, almeno stando ai risultati che emergono dal nostro studio. Il merito è tutto degli acidi grassi omega 3, che oltre a migliorare le performance intellettuali ed abbassare i livelli di colesterolo e glucosio, sarebbero i diretti responsabili dei fianchi larghi e contribuirebbero allo sviluppo dei glutei”.

Vogliamo ancora precisare e ricordare, che chi ha un lato b bello grosso, rischia di meno ad incorrere in malattie croniche e di questo ne possono beneficiare i propri figli; lo studio ha trovato una corrispondenza tra le dimensioni del sedere delle madri e il Ql dei propri figli, deducendo che le donne che hanno sederi più grandi, possono partorire e mettere al mondo dei figli più intelligenti.

