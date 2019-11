Avere la pancia piatta si può: basta che rinunci ad alcuni cibi

Avere la pancia piatta si può, ma bisogna fare molti sacrifici, bisogna rinunciare a molti cibi. La lista di questi cibi da evitare è molto lunga ma citeremo quelli più importanti e pericolosi. Il primo da evitare in assoluto è l’alcol, le sue molecole interagiscono con il corpo umano e ne aumentano le dimensioni, la birra ma come tutte le bibite gassate, riescono ad aumentare il volume della pancia per via dei gas inclusi.

Vediamo quali sono gli altri cibi che si sconsigliano per avere la pancia piatta

Le bibite gassate non sono pericolose solo per far gonfiare la pancia, ma sono un pericolo perché possono provocare il diabete, da evitare le gomme da masticare, possono influire sul volume dell’intestino. Da evitare i famosi fast food con il loro cibo spazzatura ricco di zuccheri e trigliceridi dannosi, tipo hamburger, wurstel, patatine fritte, che dopo degli studi effettuati non influiscono negativamente solo sulla pancia, ma anche sul cervello. Veleno pure sono Ketchup e maionese, sono realizzati con almeno l’80% di grassi.

Poi un a grossa attenzione la dobbiamo fare a casa nella nostra cucina, non dobbiamo esagerare né con il sale, un eccessivo consumo è in grado di agire molto negativamente sull’organismo umano provocando la perdita di liquidi che determinano un aumento di volume della pancia, né con lo zucchero, motivo che meglio evitare in quanto colpevole di tante altre malattie.

Per avere una pancia piatta bisogna fare attenzione a non esagerare con i dolci, da evitare assolutamente il gelato che trasforma i carboidrati in grasso. Fare attenzione anche ai prodotti sugar-free, contengono sostanze dannose per l’organismo umano. Vi sembrerà strano, in molte diete vengono dati i legumi, ebbene per avere una pancia piatta bisogna evitarli, fanno parte di quei cibi in grado di rilasciare dei gas intestinali facendo aumentare il volume della pancia.

