Avere unghie perfette senza andare dall’onicotecnica, i kit migliori

Tutte le donne vogliono avere cura delle proprie mani, soprattutto poi delle proprie unghie. Negli ultimi anni si sta sempre facendo più forte il numero di donne e ragazze anche che vanno dall’onicotecnica. L’onicotecnica non è un’estetista, ma si occupa esclusivamente delle nostre unghie, rendendole presentabili non con il classico smalto, ma con dei processi chiamati ricostruzione, semipermanente e colata. Queste tre tecniche di lavoro permettono all’unghia di avere uno smalto che difficilmente si toglierà. Infatti, l’onicotecnica crea in tutti e tre i casi una base molto solida su cui poi va ad applicare il colore. Questo però comporta un prezzo, e le specialiste si fanno pagare davvero bene. Quindi, cosa fare? Esistono dei kit che possono essere usati anche da chi non fa questo di mestiere, ma che semplicemente vuol tenere le mani ordinate. Vediamo quali sono tali kit.

Come avere le mani in ordine senza spendere tanto, ecco i kit migliori

Iniziamo col parlarvi di un kit per creare da sole il semipermanente e la ricostruzione.

Tale kit ha un prezzo abbastanza modico ed appartiene al brand Meanail Paris, un brand francese, ottimo di qualità, che rispetta gli animali e non testa i suoi prodotti su di essi.

Il kit è composto da una lampada la cui garanzia è di due anni, poi ci sono altri elementi basilare come lime, il primer, lo base coat oltre ad un solo smalto semipermanente.

Il kit è proprio per principianti.

Il secondo kit è davvero per tutte, e poco cambia dal primo, ma non per questo significa che sia più difficile da usare.

Esso propone la lampada, o forno, molti più smalti rispetto al primo e anche delle decorazioni per le unghie, oltre ai soliti strumenti necessari.

Anche il terzo kit è accessibile da un punto di vista del prezzo, e come il secondo è adatto sia per chi è alle prime armi, sia per chi fa questo di mestiere.

In particolare, questo è consigliato soprattutto per la velocità nell’asciugare le unghie appena fatte.

L’ultimo kit che vi segnaliamo prevede una lampada comoda da usare non solo per li unghia delle mani, ma anche per quelle dei piedi.

Nel suo pacchetto ci sono anche molti smalti semipermanente, oltre che a decorazioni come adesivi per le unghie e brillantini.

A pensarci bene è possibile comprarli anche come regali di Natale!

Leggi anche:

Le nostre unghie: la buona salute passa da una loro accurata osservazione

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube