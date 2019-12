Avete voglia di cambiare vita? Ci sono paesi che vi pagano per viverci

Sembra una notizia dove vi vogliono prendere in giro, e invece no, fa parte della realtà, ci sono paesi in tutto il mondo che vi pagano per il solo motivo di andarci a vivere. Quante volte in momenti particolari della vita ci siamo lasciati andare a frasi tipo, “mi verrebbe voglia di lasciare tutto e andare via”. Molti si bloccano al solo pensiero di quanti soldi ci vorrebbero per fare una cosa del genere.

Vediamo quali sono i paesi che pagano le persone per il solo motivo di andarci a vivere

Ci sono molti posti nel mondo che adottano stratagemmi per contrastare lo spopolamento e cercare la ripopolazione, offrendo stipendi, prestiti e agevolazioni. Si tratta sia di paesi lontani, ma a volte parliamo anche di vere e proprie cittadine.

C’è un posto negli Stati Uniti, molto affascinante ma poco popolato, il Vermont, qui vengono incentivati i giovani professionisti con 10mila dollari in due anni con la condizione che il datore di lavoro non stia nel Vermont e chi invece ne avesse il beneficio lavorasse in casa.

La stessa condizione la troviamo in un paese dell’Oklahoma, precisamente a Tulsa, gli sono riconosciuti 2500 dollari per trasferirsi, 500 dollari per 12 mesi che poi passeranno a 1500 dollari e i più delle agevolazioni come co-working.

In Grecia nell’isola Antikythera viene offerta una casa, 500 euro al mese e un terreno, l’unico requisito è avere minimo tre figli, in quest’isola al momento ci sono solo 40 abitanti.

Vediamo cosa ci propongono in Italia

In Italia in provincia di Foggia, precisamente a Candela, vengono offerti a chi decide di trasferirsi fino a 2000 euro per famiglie di 5 persone, 1500 euro alle famiglie di 3 persone, 1200 euro vengono offerti alle coppie, 800 euro ai single; in più agevolazioni su bollette e tasse rifiuti. I requisiti per tutto questo: affitto casa, residenza e avere un posto di lavoro con retribuzione minima da 7500 euro l’anno.

A Sambuca in Sicilia si possono acquistare case ad 1 euro, ovviamente da ristrutturare.

Per chi decide si trasferirsi in Molise per aprire un’attività e restarci almeno 5 anni, la Regione ha deciso di dare 700 euro mensili.

