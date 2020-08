Avocado: un frutto tropicale dalle proprietà eccezionali. Il colore è di un verde intenso all’interno, di un verde scuro ed una superficie rugosa all’esterno. L’avocado ha un nocciolo al suo interno e la forma è piuttosto allungata. Oltre l’aspetto tipico da frutto tropicale? Innumerevoli proprietà nutritive. Ecco quali.

Avocado: fonte di benessere

L’avocado è un frutto estremamente versatile. Si presta ad essere consumato in autonomia o ad accompagnare crostini, bruschette ed insalate. Esso viene coltivato in Messico e in gran parte dell’America centrale e deve la sua etimologia ad una similitudine con parte dell’organo riproduttivo maschile ( pare che avocado sia un termine azteco che traduca il nostro italiano “testicolo”). Strane similitudini a parte, l’avocado è fonte di benessere.

Le sue proprietà sono simili a quelle dell’olio d’oliva, il suo sapore è piuttosto neutro, specie se consumato in abbinamento ad altre pietanze e piuttosto in avanzato stato di maturazione. Assumerlo è di estrema importanza per la salute degli individui, ma allo stesso tempo estremamente dannoso per gli animali.

Avocado: proprietà e benefici

L’avocado, come l’olio d’oliva, è molto calorico. Esso è però, allo stesso tempo, ricchissimo di acidi mono-insaturi e di acido oleico. E’ un potente antiossidante , stracolmo di vitamina E. E’ fonte di potassio, ma comunque poco ricco di zuccheri e grassi. Una sua consumazione costante riduce l’insorgenza di tantissime malattie. La presenza di carotenoidi al suo interno, preserva il funzionamento della vista e la salute dei nostri occhi. Ha l’importante proprietà di contrastare l’invecchiamento delle cellule ed è quindi un cibo anti-age per eccellenza.

Alcuni studi sostengono sia in grado di prevenire anche malattie come l’Alzheimer. I benefici sono anche in termini di pressione sanguigna e salute del cuore. L’avocado abbassa infatti il rischio di soffrire di colesterolo e, quindi, quello di malattie cardiovascolari.

Altre curiosità sul frutto miracoloso:

L’avocado è ricco di fibre ed ha quindi un noto potere saziante. Questo è importante per le calorie che apporta al nostro corpo, a fronte però di un incremento della sensazione di sazietà. Fa bene anche alle ossa; infatti è dimostrato che un suo costumo costante contrasta i sintomi dell’artrite. In America, se ne consiglia anche l’assunzione ai malati di cancro, perché pare che il frutto sia in grado di affievolire gli effetti negativi della chemioterapia. L’origine del nome è poi forse dovuta alle proprietà afrodisiache che il frutto sembrerebbe possedere.

Il consumo di avocado è inoltre possibile anche in gravidanza! Anche il suo seme è commestibile ( in genere in seguito a bollitura) e nel suo nucleo sono contenute tutte le proprietà summenzionate. E’ poi possibile utilizzarlo come si presenta in natura per una maschera viso oppure sotto forma di olio per la nostra pelle. Il corpo ringrazierà!

