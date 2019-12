L’Avvocatura di Stato pubblica un avviso di avviamento a selezione per assumere personale amministrativo a tempo pieno e indeterminato. Le selezioni avverranno a cura dei centri per l’impiego competenti per territorio. Per partecipare basta il diploma di scuola media inferiore. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Avviso pubblico Avvocatura di Stato: 11 posti per addetti amministrativi

Sul sito Avvocatura di Stato è stato pubblicato un avviso pubblico a selezione per lavoratori iscritti nelle liste di collocamento di cui l’art. 16 Legge 56/87 “Accesso al lavoro nella pubblica amministrazione”.

Le assunzioni a tempo pieno e indeterminato sono di undici unità di personale da inquadrare nel profilo professionale di addetto amministrativo, Area II, fascia retributiva 1.

Le sedi disponibili e i posti sono così distribuiti:

Avvocatura generale dello Stato: 6; Avvocatura distrettuale dello Stato di:

Firenze: 1;

Milano: 1;

Palermo: 1;

Salerno: 1;

Trento: 1.

Avviso pubblico Avvocatura di Stato: 3 posti per ausiliari amministrativi

Sempre sul sito internet Avvocatura di Stato è, anche, pubblicato un avviso per tre profili professionali da inquadrare come ausiliario amministrativo, Area I, fascia retributiva F1.

In questo caso le sedi disponibili e i posti sono così distribuiti:

Avvocatura distrettuale dello Stato di:

Campobasso: 1;

Salerno: 1;

Venezia: 1.

Ricordiamo che, essendo una procedura di avviamento a selezione di cui l’art.16 della Legge 56/87, la chiamata avverrà tramite i centri per l’impiego presenti sul territorio delle sedi disponibili.

Come detto, infine, le modalità saranno note dagli stessi CPI tramite avvisi di selezione e nessuna domanda dovrà pervenire agli uffici dell’Avvocatura.

