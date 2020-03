Avvistamento UFO a Roma nella serata del 20 marzo

Nella serata del 20 marzo numerosi testimoni sono stati protagonisti di un avvistamento UFO a Roma. Le persone di aver visto in cielo delle sfere luminose. L’avvistamento dell’oggetto volante non identificato esattamente sarebbe avvenuto intorno alle 19 /19:30 nella zona Infernetto vicino Ostia Lido. Uno dei testimoni ha raccontato che mentre si trovava sul terrazzo di casa sua intorno alle 19:30 ha visto in cielo una trentina e più di globi luminosi in direzione Sud Est ad un’altezza considerevole.

Secondo diversi testimoni di questo avvistamento UFO a Roma non si poteva trattare di aerei, in quanto le sfere viaggiano ad una velocità incredibilmente elevata. Le persone che hanno assistito al fenomeno dicono anche che le prime sfere erano in fila indiana le ultime invece volavano leggermente spostate l’una dall’altra. Anche l’altezza da terra era molto più elevata rispetto a quella che di solito utilizzano i normali aerei di linea. Ovviamente tra gli utenti del web si sprecano le ipotesi su questo strano avvistamento UFO avvenuto a Roma nella serata di venerdì scorso. C’è chi pensa si possa trattare effettivamente di un oggetto volante non identificato e chi invece prova a spiegare il fenomeno come un effetto ottico o il normale passaggio di qualche aereo. Vedremo se questo curioso avvistamento nei prossimi giorni sarà chiarito.

