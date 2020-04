Azzolina conferma: ‘non si torna a scuola a maggio’

Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, finalmente ci dà maggiori conferme sulla situazione della scuola italiana. Purtroppo conferma quanto già era stato anticipato ed ipotizzato da più parti: la scuola non riaprirà nella data del 18 maggio, data che come sappiamo avrebbe segnato le sorti soprattutto dei ragazzi della maturità 2020 e dei ragazzi delle terze medie prossimi agli esami. La notizia è di pochi minuti fa. Vediamo in concreto cosa ha detto la ministra.

Azzolina conferma: ‘a maggio non si rientra a scuola’

Finalemente la ministra Azzolina si sbilancia sulla questione scuola, frantumando qualsiasi ipotesi di possibile ritorno a scuola per la data del 18 maggio 2020.

Lo fa durante un’intervista concessa alla rivista Il Corriere in cui ritiene impossibile tornare a scuola per la data decisa dal Decreto in quanto il numero dei morti è ancora troppo elevato e anche quello dei contagiati non fa sperare in una ripresa immediata della normalità.

La scuola italiana potrebbe riaprire a settembre?

Questa decisione della ministra Azzolina fa allora sperare che le scuole possano riaprire direttamente a settembre 2020, come aveva richiesto il sottosegretario del MIUR Giuseppe de Cristofaro.

Ancora è incerta la data di rientro per quel mese e sicuramente, come sappiamo, essa dovrà essere accordata con tutte le regioni d’Italia.

Come detto in precedenza, le prime settimane del mese di settembre saranno dedicate al recupero dei debiti, periodo che inizierà nel giorno 1° settembre.

Dopo queste tre settimane, le lezioni del nuovo anno scolastico potrebbero riprendere nel giorno 21 settembre, ma come detto prima anche questa è una data ancora da ufficializzare.

