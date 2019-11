Babbo Natale: si trova in Italia il più grande villaggio

Quest’anno il Natale a Milano è per tutti gli italiani e i turisti che vorranno viverlo con piacere, sarà aperto dal 22 novembre al 30 dicembre il più grande villaggio a tema natalizio che coinvolgerà a 360 gradi sia adulti che piccoli. Ormai il Natale arriva sempre prima, siamo solo a novembre ma in giro per i negozi già è esposta tutta la roba natalizia, addirittura in alcune città sono già state messe le luminarie, insomma il Natale è la festa più bella dell’anno e questo non è in discussione, la aspettano i bambini per aprire i regali e non andare a scuola, la aspettano gli adulti per fare qualche giorno di festa in più a lavoro, poi ci sono le tredicesime, la neve, comunque l’aspettano un pò tutti e per tanti motivi.

Andiamo a vedere questo villaggio a tema natalizio dove sorgerà

Questo grande villaggio natalizio si chiamerà “Il sogno di Natale”, saranno riprodotti a tutti gli effetti il Villaggio di Babbo Natale, sarà il più grande d’Italia, diffidate dalle imitazioni. Il parco a tema sorgerà su una superficie di 30mila metri quadrati dove le fiabe la faranno da padrone. Sarà aperto dal 22 novembre 2019 e chiuderà il 30 dicembre 2019 presso l’Ippodromo Snai di San Siro di Milano.

Sulle pagine web ufficiali de “Il sogno di Natale” si stanno già avendo dei piccoli assaggi di quello che sarà un vero e proprio sogno immerso nella realtà. Si potrà entrare in luoghi senza tempo con scenografie e giochi di luci mozzafiato e prendere parte a divertenti animazioni teatrali. Si potrà scrivere una lettera per i tuoi desideri, scoprire i segreti della fabbrica dei giocattoli e sentirti parte della grande famiglia di Babbo Natale.

Insomma, stiamo parlando di fare un’esperienza unica che vi parlerà al cuore e che renderà il tuo Natale magico e indimenticabile, sia per i bambini che per gli adulti.

