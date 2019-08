Bagaglio a mano e secondo bagaglio Ryanair: le novità da luglio 2019

Nell’ultimo periodo si è fatto un gran parlare delle novità introdotte da Ryanair, la compagnia low cost di voli, per quel che riguarda il bagaglio a mano, e per comodità del lettore riepilogheremo, in questo articolo, tutte le regole che sono state introdotte sul bagaglio e sul bagaglio a mano.

Bagaglio a mano

Ryanair ha introdotto delle novità, per tutto il 2019, per quel che riguarda il bagaglio a mano maggiorando le dimensioni delle valige che si possono portare a bordo. Se fino al 2018 era possibile portare a bordo un bagaglio di 35 x 20 x 20 cm, nel 2019 è consentito portare piccole valige dalle dimensioni più grandi, ovvero 40 x 25 x 20 cm.

Il secondo bagaglio, invece, può essere per un massimo di 10 kg, può essere portato a bordo dai possessori di imbarco prioritario mentre per tutti gli altri viene stivato gratuitamente. Il bagaglio in questione deve essere, però, registrato online ed essere portato al banco del check in. Il costo della registrazione online del secondo bagaglio è pari a 10 euro e va effettuata durante la prenotazione. Anche l’imbarco prioritario costa 10 euro e permette, invece, di portare il secondo bagaglio a bordo con il primo.

Inoltre è possibile, per il costo di 25 euro, imbarcare in stiva fino a 3 bagagli a testa per un massimo di 20 Kg.

Bagaglio a mano a pagamento

La politica di Ryanair, quindi, è basta trolley a bordo o per lo meno basta portarceli gratuitamente. Ora è possibile portare a bordo gratuitamente solo una borsa (e non un trolley) da riporre sotto il sedile. Per il resto il bagaglio è tutto a pagamento anche se sembra essere gratuito c’è il costo di registrazione. Quello che prima, quindi, era gratuito ora si paga 10 euro (costo identico anche per chi vuole portare a bordo anche il secondo bagaglio visto che l’imbarco prioritario costa 10 euro).

Ryanair plus: la tariffa senza pensieri

La compagnia mette a disposizione una tariffa, inoltre, che permette di viaggiare senza pensieri. Si tratta di Ryanair plus che permette di avere nel prezzo il biglietto aereo, bagaglio da stiva (max 3 a persona) fino 20 Kg, priorità e 2 bagagli a mano da portare in cabina (in totale, quindi, 5 bagagli).

