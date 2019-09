Bambina colpita da tetano nel veronese: non era vaccinata

Lo scorso giugno la bimba era stata ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di Terapia Intensiva all’ospedale di Verona. I sintomi accusati erano da infezione da tetano che la piccola aveva contratto cadendo e sbucciandosi un ginocchio. La bambina non era stata sottoposta a vaccino obbligatorio, così come specifica il legale della famiglia, non per questioni ideologiche ma perchè in famiglia vi erano stati casi di intolleranze ai vaccini.

Il caso, tra l’altro non era stato neanche segnalato poichè la bimba in questione frequentava e frequenta una scuola elementare privata non paritari. Ad aprire un fascicolo sul caso era stata la Procura della Repubblica ipotizzando a carico dei genitori rreati di lesioni gravissime a causa della mancata vaccinazione. In famiglia è presente anche un’altra figlia, più piccola, a sua volta non vaccinata.

Il dottor Biban, parlando di questo caso sottolinea che il tetano è una malattia che pone chi la contrae a rischiare per la propria vita. Il dottore specifica che “questo è stato il primo caso di tetano che ha visto nei bambini, e così molti medici come me”.

Il medico spiega che la malattia, essendo sistemica, attacca tutto il corpo partendo in modo subdolo e che le vaccinazioni obbligatorie garantisce la copertura dall’infezione.

Leggi anche: Un vaccino che potrebbe prevenire l’infarto, una scoperta importante, test clinici in corso