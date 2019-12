Banca Pololare di Bari, Speciale concorsi, Bonus camerette, Anticipo TFS, Congedo di Maternità, Fattura elettronica, Indennità di malattia, Contabilità, Città italiane, le novità

Rassegna stampa di oggi 16 dicembre 2019 su: Banca Popolare di Bari; Speciale Concorsi; Bonus camerette della Regione Lombardia; Anticipo TFS per dipendenti pubblici; Congedo di Maternità; Fattura elettronica multa per ritardata emissione; Indennità di malattica con interventi estetici; Contabilità; Classifica delle migliori e delle peggiori città italiane, le novità.

Banca popolare di Bari

Con un recente provvedimento il governo finanzia 900 milioni alla Banca Popolare di Bari per evitarne il tracollo. Anche se l’aiuto per la messa in sicurezza è notizia dell’ultimo momento a Bari sembrano tutti piuttosto tranquilli. Per saperne di più leggi: Banca popolare di Bari: l’aiuto del governo e il sangue freddo dei clienti

Speciale concorsi

Concorsi per 35 posti di lavoro in vari Comuni

8 Comuni hanno pubblicato diversi tipi di concorsi per un totale di 35 posti di lavoro. I bandi di concorso hanno la scadenza dal 19 al 29 dicembre. Per maggiori informazioni leggi: Concorsi per 35 posti di lavoro in vari Comuni, ecco dove.

Concorsi Policlinico di Napoli

Il Policlinico di Napoli ha pubblicato alcuni concorsi per assumere dirigenti medici e sanitari. I posti disponibili sono 40 posti a tempo indeterminato. La scadenza è fissata per il 24 dicembre. Per approfondimenti leggi: Concorsi Policlinico di Napoli: 40 posti tra dirigenti medici e sanitari, ecco il bando

Bonus camerette

Il bonus camerette è un’agevolazione inserita nella “dote infanzia” della Regione Lombardia per acquistare l’arredamento per un ambiente creativo e a misura di bambini. Per approfondimenti leggi: Bonus camerette: dove è attivo e come partecipare

Anticipo TFS

Ci sono novità sull’anticipo del TFS o TFR, è stato presentato un emendamento per accelerare i tempi ormai oltre ogni limite di attesa, si attende il via libera del Consiglio dello Stato. Continuano le protese dei pensionati, nell’attesa e nella speranza che la misura approvata nel D.L n. 4/2019 sia resa effettiva. Per saperne di più: Anticipo TFS: si attende il via libera del Consiglio dello Stato, continuano le proteste

Congedo di maternità

Congedo di maternità e paternità, l’Inps pubblica la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019 che contiene le nuove istruzioni per la fruizione. La circolare precisa la possibilità per le lavoratrici in gravidanza di lavorare fino alla data del parto e di astenersi dal lavoro per i 5 mesi successivi al parto. Per approfondimenti leggi: Congedo di maternità: 5 mesi dopo il parto, le nuove modalità Inps

Multa fattura elettronica

Tra le tante multe e sanzioni previste dall’agenzia delle Entrate, vi è anche quella della fattura elettronica emessa con un ritardo superiore ai 12 giorni previsti. Cosa fare in questi casi? Per coprirlo leggi: Multa fattura elettronica per ritardo oltre i 12 giorni, ecco come fare

Indennità di malattia

L’indennità di malattia è un diritto del lavoratore anche quando si sottopone a un intervento chirurgico di estetica ma solo nel caso in cui deve riparare un difetto funzionale. Per saperne di più leggi: Malattia: l’intervento estetico dà diritto all’indennità?

Contabilità

La Corte di Cassazione esclude la responsabilità del commercialista per anomalie nella tenuta delle scritture contabili se la società non prova di aver consegnato i documenti. Per saperne di più leggi: Contabilità: commercialista responsabile per omessa contabilizzazione, la sentenza

Classifica delle migliori e delle peggiori città italiane

Quali sono le città italiane in cui è più alta la qualità della vita? La classifica è stata redatta dal Sole 24 Ore tenendo presente 90 indicatori sulla vivibilità incentrati, però, su 6 macro aree tematiche. Per conoscere la posizione della tua città leggi: Città italiane e qualità della vita: la classifica delle migliori e delle peggiori

