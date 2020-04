Le banche ipotizzano l’apertura di un conto corrente ad ogni lavoratore. Si cerca di trovare un accordo tra il ministero del Lavoro, l’ABI (banche) e le parti sociali per accelerare il pagamento della cassa integrazione ordinaria e in deroga per fronteggiare l’emergenza da coronavirus e permettere ai lavoratori di avere liquidità.

Banche: conto corrente con 1.400 euro

Si apre l’ipotesi dell’apertura di un conto corrente con una somma depositata forfettaria di 1400 euro, pari a nove settimane di compensazione a zero ore. Questo importo sarà riproporzionato per il rapporto di lavoro parziale.

Questa misura rappresenta una risposta alle preoccupazione dei consulenti del lavoro, i quali affermano che è impossibile pagare la cassa integrazione entro il 15 aprile ma occorreranno comunque 60 giorni.

Coloro entrano nella cassa integrazione COVID-9 di nove settimane sono i lavoratori in servizio dal 23 febbraio scorso presso i datori di lavoro che hanno disposto la Cig a zero ore e abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’Inps. Va ricordato che il pagamento della cassa integrazione salariale ordinaria o in deroga può seguire due strade, lo ha precisato la circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020 che chiarisce le due modalità di pagamento del periodo soggetto a cassa integrazione (CIGO) di nove settimane:

√ tramite il datore di lavoro che anticipa le prestazioni e successivamente permette di conguagliare gli importi;

√ in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS

Aprire un conto corrente a tutti i lavoratori con un credito di 1.400 euro riproporzionato in base al rapporto di lavoro, permetterebbe di rispettare i tempi imposti dal governo: il pagamento entro il 15 aprile.

A breve si saprà la soluzione che hanno scelto, nel frattempo sono arrivate tantissime domande di cassa integrazione ordinaria e in deroga.

