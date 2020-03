Banco Bpm: con la chiusura delle filiali si favorisce Poste Italiane

Il gruppo Banco Bpm ha presentato il piano industriale e il segretario nazionale Fabi, Giuliano Xausa, ha dichiarato alla fine della presentazione: “Vogliamo esuberi solo di carattere volontario, con un”assunzione ogni due uscite al netto del turn over. Non nascondiamo le nostre perplessità sulla chiusura di 200 filiali, in territori dove daremo i clienti in mano a Poste che sono concorrenti sleali con un impatto negativo sulle quote di mercato“.

Banco Bpm le preoccupazioni arrivano dall’emergenza Coronavirus

Continua il suo discorso chiarendo che le preoccupazioni sono dettate dal Coronavirus, nello specifico recita: “Abbiamo sollecitato le nostre preoccupazioni sullo scenario avverso dettato dal Coronavirus; le elezioni in America, la crisi di governo, l’aumento dello spread e le ricadute provenienti dalla Cina Abbiamo posto l’attenzione sul rischio del rischio bancario che potrebbe essere celere e abbiamo chiesto più formazione per creare nuove figure professionali legate all’offerta di digitale per creare nuovi posti di lavoro. Abbiamo inoltre fatto un’ultima osservazione sulle vendite di immobili chiedendo se siano gioielli di famiglia e la risposta è stata negativa. Per ultimo abbiamo sollecitato un cambio di passo sulle relazioni industriali“.

Si prevedono 1.100 esuberi, sono tanti

Il piano si presenta con un aumento dei ricavi e sulla contrazione dei cosi. Sono previsti 1.100 esuberi da Banco Bpm. Il generale First-Cisl, Riccardo Colombani ha ribadito che 1.100 esuberi sono troppi e ci sarà una lunga battaglia perché vengano ridotti. Inoltre, precisa:

“Non va dimenticato infatti che il precedente piano ha tagliato l”organico del 12%, ben al di sopra del 2,7% stimato inizialmente. Lo stesso vale per le filiali, già diminuite del 30% negli anni scorsi. È però positivo che le usci te siano in parte bi lanciate da un numero rilevante di assunzioni. Nel complesso la riduzione del personale resta significativamente inferiore a quella richiesta dai piani di altri gruppi“.

Prosegue il suo discorso affermando che bisogna attenzione verso la formazione e riqualificazioni dei dipendenti. Preoccupa la chiusura degli sportelli, circa 200 su 1727, un numero rilevante.

