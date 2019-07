Bancomat e prelievo contanti in blocco: l’avviso di Intesa San Paolo

Le banche avvisano i correntisti che per il 1° e 2 agosto ci potrebbero essere difficoltà a prelevare contanti al bancomat. L’avviso arriva tramite mail e consiglia cosa fare in questi casi. L’Intesa San Paolo invia la seguente email, comunicando il possibile disservizio ai loro Bancomat per il prelievo in contanti in conseguenza dello sciopero nazionale dei portavolari.

Prelievo contanti al Bancomat: la mail di Intesa San Paolo

Il messaggio riporta: “Il servizio di prelievo contanti potrebbe non essere disponibile per sciopero nazionale dei portavalori. A causa dello sciopero nazionale del trasporto valori proclamato per le giornate dell’1 e 2 agosto 2019, il prelievo di contanti alle Casse veloci automatiche e in filiale potrebbe non essere disponibile”.



“Ti ricordiamo che per prelevare è possibile rivolgersi anche alle tabaccherie convenzionate Banca 5 abilitate al servizio: è possibile ritirare contanti fino a 150 euro e l’operazione è gratuita fino al 31 dicembre 2019”.