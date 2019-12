Banconota in euro: come verificare online se è contraffatta

Con l’introduzione della moneta unica in Italia ci sono stati notevoli cambiamenti, soprattutto negli aumenti dei prezzi. Dobbiamo, però, analizzare che questi effettivamente non sono stati dovuti all’introduzione dell’Euro, ma dal comportamento dei commercianti che hanno adeguato i prezzi di listino da 1.000 lire a 1 euro. La sorveglianza dei prezzi non è stata sufficiente a marginare questo fenomeno. L’introduzione dell’Euro non ha emarginato, neanche, la contraffazione delle banconote, infatti, è ancora presente nei negozi e centri commerciali l’apparecchiatura per verificare l’autenticità. La verifica di una banconota può avvenire attraverso diversi tipi di strumenti o accorgimenti.

Banconota in euro: chi attesta la sua veridicità

Nel caso ci sono dubbi sulla veridicità di una banconota che si ha tra le mani, ciò che non bisogna fare è tentare di spenderla; perché spendere una banconota falsa è un reato penale. La cosa giusta, invece, da fare è verificare la sua autenticità presso uno sportello bancario, postale o agli sportelli della Banca d’Italia. Nel caso in cui risulti che la banconota sia falsa verrà ritirata e consegnato un verbale che attesti il ritiro. Successivamente verrà spedita a Roma, a una struttura che si occupa di controllare l’autenticità della moneta per conto della Banca d’Italia.

Il Centro Nazionale, dopo aver esaminato la banconota, provvederà a emettere un bonifico a favore del soggetto che l’ha consegnata se risulta autentica. Nel caso sia falsa il cittadino non ha diritto a nessun rimborso.

Cosa fare per vedere se una banconota è falsa

Per poter verificare all’istante che una banconota sia falsa o meno, bisogna osservarla bene e controllare che siano presenti tutte le caratteristiche che la rendono autentica.

Le caratteristiche da osservare sono le seguenti:

La banconota autentica è sonora e ha una consistenza considerevole al tatto;

Su entrambi i margini del fronte di una banconota autentica ci sono dei trattini in rilievo percepibili al tatto. L’immagine principale, la cifra scritta in grande dimensioni e tutte le altre iscrizioni sono rilevabili al tatto;

Una banconota in controluce evidenzia: la raffigurazione dell’Europa; la cifra e l’immagine principale. Inoltre, si può osservare il filo di sicurezza che è scuro, su cui sono segnati in bianco il simbolo dell’Euro e la cifra del valore della banconota;

Al movimento della stessa si nota sul lato destro una striscia argentata su cui è impressa il valore della banconota, il ritratto dell’Europa e l’immagine principale. Sul l’angolo del lato sinistro si può osservare la cifra che brilla con un movimento di luce in senso verticale e il cambiamento del colore che va da uno smeraldo a un blu scuro.

La prima cosa da verificare tra tutte queste caratteristiche è sicuramente la presenza del filo di sicurezza e la sua rumorosità, ma senza trascurare gli altri particolari.

Verifica online della veridicità

Grazie a una pagina web messa a disposizione del Ministero degli interni, un comune cittadino può verificare con certezza se la banconota in suo possesso sia falsa.

Il servizio messo a disposizione dal Ministero evidenzia tramite il numero di serie della banconota se si tratta di un falso, ma dobbiamo far presente che dà informazioni solo su banconote che sono state già accertate come false. Inoltre le informazioni rilasciate da questa pagina non hanno valore legale. Solo la dichiarazione rilasciata dalla Banca d’Italia, attraverso la sua struttura di verifica, ha un valore legale anche per quelle banconote che non sono ancora presenti nella banca dati del Ministero.

Banconote false: cosa fare e come comportarsi

