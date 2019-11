Bandi di concorso, detrazioni, mutuo, bonus nido, scadenze fiscali, conto corrente online, nuova IMU, reddito di cittadinanza, monete da 1 centesimo

Nella rassegna di affari di oggi, 26 novembre 2019, gli argomenti trattati sono una panoramica sui bandi di concorso e sul lavoro, spese detraibili dal 730, bonus nido, mutuo, scadenze fiscali, conto corrente online, nuova IMU, reddito di cittadinanza e monete da 1 centesimo. Tutte le novità della giornata.

Tutto concorsi

Concorso prefettura

Un nuovo bando di concorso seleziona 200 unità da avviare alla carriera in prefettura. Possono candidarsi laureati con un’età non superiore a 35 anni. I vincitori saranno inseriti nelle prefetture della città italiane in base ai posti disponibili che saranno resi noti solo al termine del corso di formazione obbligatorio. Inoltre, il 10% dei posti è riservato al personale interno. Vediamo quali sono i requisiti per partecipare.Per saperne di più: Prefettura, concorso per 200 laureati: ecco come candidarsi

Concorso operatori giudiziari

Continuano le richieste dei nostri lettori sul concorso per 616 operatori giudiziari, in quest’articolo esamineremo alcune domande in riferimento alla dichiarazione ISEE da allegare e alle selezioni presso i centri dell’impiego delle regioni: Emilia-Romagna, Lombardia e Campania.

Per approfondire: Concorso operatori giudiziari: Faq aggiornate su varie regioni e Isee

Concorso operatori giudiziari Puglia

I centri per l’impiego della Puglia hanno pubblicato le date di selezione al concorso per assumere ventisei operatori giudiziari. Ecco come partecipare. Troverete Info nell’articolo: Concorso operatori giudiziari: i centri per l’impiego della Puglia pubblicano gli avvisi

Monete da 1 centesimo

Vi sono monte che a causa di errori di conio o di tiratura limitata possono valere davvero una fortuna. In questo articolo approfondiremo i valori delle monetine da 1 centesimo di euro che in alcuni casi raggingo cifre davvero interessanti. Una premessa, in ogni caso, è doverosa: le monete che hanno un buon valore sono considerate rare e, quindi, difficili da reperire. Questo significa, quindi, che non è così facile trovarsele nel portafogli per caso.

Per approfondire: Monete rare da 1 centesimo: alcune possono valere fino a 2500 euro

Reddito di cittadinanza

Il Reddito di Cittadinanza è un valido aiuto per tutte quelle famiglie in difficoltà economiche, che hanno bisogno di integrarsi nuovamente nel mercato del lavoro o che vivono in situazioni ancora più complesse, specie in presenza di membri anziani o disabili, per i quali le agevolazioni del Reddito sono maggiori. Se si possiedono determinati requisiti di cittadinanza, residenza o soggiorno, e requisiti economici, il Reddito prevede un sostegno finanziario e l’adesione ad un Patto per il lavoro o per l’Inclusione sociale, pianificati in base alle esigenze della famiglia.

Per approfondire leggi la guida: Reddito di Cittadinanza: tutto quello che c’è da sapere

Nuova IMU

Nelle intenzioni dell’esecutivo c’è l’idea, già introdotta nella manovra, di riunire IMU e TASi nella tassa che è stata, al momento, ribattezzata nuova IMU. Ma ci saranno effettivi vantaggi per i contribuenti da questa mossa? Le previsioni dicono di no poichè la novità porterà un aumento dei costi per determinate categorie i contribuenti. Vediamo quali.

Per approfondire: Nuova IMU, ecco per chi sarà una stangata

Bonus condizionatori

Il bonus condizionatori 2020, che prevede la detrazione del 50% della spese sostenuta o allo sconto immediato (dal 1 luglio 2019) sul prezzo, per l’acquisto di un condizionatore che sia anche una pompa di calore, spetta anche qualora l’acquisto venga fatto senza una ristrutturazione della casa.

Per saperne di più: Bonus condizionatori 2020: come funziona e quali novità

Mutuo

Acquistare una casa, è quasi sempre, affiancato dall’accensione di un mutuo ipotecario, ma allo stesso tempo si cerca di poter risparmiare nell’estinzione dello stesso. Ci sono strategiche che possono far risparmiare sulla rata del mutuo permettendo di estinguerlo in modo più veloce.

Per approfondire: Mutuo: risparmiare 100 euro sulla rata mensile, ecco come

Conto corrente online

Sempre più persone sono attirate dalle ottime condizioni economiche che propongono le banche online per il conto corrente. Esse sono interessate a sapere come funzionano in realtà, quali sono i costi e gli effettivi tassi di rendimento e se sono sicure. Per poter scegliere una buona banca online, e non solo bisogna, analizzare diversi elementi che esse propongono, alcuni esempi sono: gli interessi netti e non lordi, il canone annuale, il costo delle carte associate, costi di apertura e chiusura di un conto e così via. Per saperne di più: Conto corrente online: è conveniente e sicuro? Ecco le proposte

Scadenze fiscali

I contribuenti attendono l’ultimo mese dell’anno pensando di godersi le feste natalizie, ma purtroppo questo è anche il mese in cui cadono la maggior parte delle scadenze delle imposte. Infatti dal 2 al 16 dicembre i contribuenti dovranno mettere mano alle loro tasche e pagare tutto ciò che è dovuto.

Per approfondire: Scadenze dicembre 2019: le date da ricordare per il contribuente

Bonus nido

La legge di bilancio 2020, che ancora deve essere approvata, prevede una rimodulazione del Bonus nido, raddoppiandolo da 1.500 euro a 3.000 euro per le famiglie che hanno un ISEE minorenni al di sotto dei 25 mila euro. Ma non solo questa novità, il Bonus verrà rimodulato in base al valore dell’Isee.

Per approfondire: Bonus nido 2020: ecco per chi raddoppia

Spese detraibili

Le spese detraibili fiscalmente da riportare nella dichiarazione dei redditi (730 o Redditi) subiscono ulteriori modifiche, infatti la detrazione è possibile solo con mezzi tracciabili. Analizziamo le novità inserite nella manovra della legge di Bilancio 2020.

Per approfondire: Spese detraibili nel 730 al 19% pagate con mezzi tracciabili, le novità

