Bando di concorso come Funzionario Doganale, tutte le informazioni

Altre nuove notizie dal mondo del lavoro e più in particolare il nuovo concorso pubblico è stato realizzato per il profilo di Funzionario Doganale. Il concorso è stato indetto dall’Agenzia Dogane Monopoli, e si concentra in particolare per gli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano, che selezionerà 40 Funzionari Doganali, i quali devono essere degli esperti in analisi statistiche e matematiche. Tutti coloro che saranno assunti avranno un contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nella terza fascia retributiva F1.

Bando di concorso per diventare un Funzionario Doganale, le informazioni generali

Il giorno di scadenza per presentare la domanda coincide con il 27 ottobre 2019.

I 40 candidati come nuovi Funzionari Doganali, esperti in analisi statistiche e matematiche, saranno selezionati per lavorare presso l’Agenzia Dogane Monopoli.

I requisiti richiesti per poter accedere al bando sono i seguenti:

-cittadinanza italiana o dell’Unione europea o titolarità di uno degli altri status previsti dalla Legge;

-idoneità psicofisica all’impiego;

-posizione regolare nei confronti del servizio di leva, ove prevista

-conoscenza delle lingue italiana e tedesca;

-essere in possesso di almeno uno dei titoli qui riportati: richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale/Scienze economiche/Scienze matematiche/ Statistica/Laurea magistrale in Finanza/Scienze statistiche/Scienze statistiche attuariali e finanziarie/Matematica/ Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria/ Scienze dell’economia/ Scienze economico-aziendali / laurea specialistica (LS) equiparata alle suindicate classi di laurea magistrali (LM) secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Parliamo dell’esame

Le prove d’esame a cui saranno sottoposti i candidati sono così suddivise:

-Probabile prova preselettiva qualora il numero delle domande risulti pari o superiore a 500;

-Prove scritte che si dividono in redazione di un elaborato sintetico, soluzione di un caso concreto o predisposizione di documenti e compilazione di un questionario a risposta multipla sulle materie riportare nel bando di concorso;

-Prova orale composto da un colloquio per l’accertamento della preparazione previste dal profilo.

Come mi candido?

E’ possibile partecipare al concorso inviando la propria candidatura entro e non oltre il giorno 27 ottobre 2019 seguendo le istruzioni riportate sul sito dell’Agenzia Dogane Monopoli.

Leggi anche:

Concorso nella Polizia Municipale, 96 posti disponibili fino al 4 ottobre

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062