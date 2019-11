Il Comune di Milano ha pubblicato un bando di concorso pubblico per 200 posti per diplomati da assumere a tempo indeterminato, con profilo professionale d’Istruttore amministrativo contabile, Categoria C, Posizione economica 1. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre. Il termine della consegna della domanda di selezione è il 29 novembre. Vediamo nel dettaglio come partecipare a questo concorso.

Bando di Concorso per diplomati nel Comune di Milano

Concorso Comune di Milano: requisiti richiesti

In breve, elenchiamo i requisiti che i candidati devo possedere per partecipare al concorso:

cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea o di paesi terzi. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che si intende accertata mediante l’espletamento delle prove d’esame; età non inferiore agli anni 18 (diciotto); non avere limitazioni psicofisiche allo svolgimento delle attività e delle mansioni previste dal ruolo di cui al D.lgs. n. 81/2008; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e non essere stati destituiti, dispensati o licenziati per persistente insufficiente rendimento da una P.A, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (l. 475/1999) che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto di pubblico impiego, per le quali non sia intervenuta la riabilitazione; non essere stati destituiti o licenziati dal Comune di Milano, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la normativa vigente; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1957, n. 3; per i candidati di sesso maschile: avere una regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva ovvero non essere tenuti all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della Legge di sospensione del servizio militare obbligatorio; diploma di scuola secondaria di secondo grado (Maturità) rilasciato da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della selezione e mantenuti fino all’assunzione, pena esclusione dalla stessa e causa di risoluzione del contratto di lavoro, se già in corso.

Concorso Comune di Milano: come presentale la domanda

La domanda di partecipazione al bando di concorso per diplomati, redatta in modalità telematica, deve essere inviata entro le ore 12 del 29 novembre 2019, pena esclusione dalla selezione. Il sistema, una volta acquisita la domanda, invierà al candidato, tramite email indicata, un messaggio di conferma della avvenuta candidatura.

Pena esclusione dal concorso, alla domanda deve essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento d’identità personale e i seguenti documenti:

la ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 3,90, effettuato, entro i termini di scadenza del bando, attraverso una delle seguenti modalità: presso Cassa Civica Comune di Milano; a mezzo bollettino c/c postale; a mezzo bonifico bancario;

la documentazione comprovante l’avvio dell’iter procedurale per la equivalenza del titolo di studio estero;

il certificato di invalidità di cui l’art. 20, c. 2 bis, Legge 104/92;

certificazione DSA di cui alla L.170/2010

certificato medico per temporanea difficoltà (richiesta tempi aggiuntivi e ausili).

La documentazione allegata, infine, dovrà essere inserita nell’apposita sezione durante la compilazione della domanda telematica, esclusivamente, in formato PDF.

Concorso Comune di Milano: data prova di preselezione

Il Comune di Milano, ha già deciso che la prova di preselezione per il concorso avrà luogo il 5 e il 6 dicembre presso il Palalido Allianz Cloud, Piazza Stuparich, 1, Milano. I candidati che superano la prova preselettiva, dovranno affrontare una prova scritta e una orale. Per tutte, è obbligatorio presentarsi alle prove con un valido documento di riconoscimento, pena esclusione dalla selezione del concorso.

Infine, il bando, la domanda di partecipazione e tutte le altre informazioni, sono reperibili e scaricabili dal sito del Comune di Milano.

Leggi anche: Concorso Polizia locale, 2 posti disponibili con scadenza il 28 novembre

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062