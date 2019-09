Bando di Concorso per volontari per il Servizio Civile 2019

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo bando di concorso per il servizio civile 2019, i posti come volontario retribuito saranno 39646, saranno impiegati in progetti di Servizio Civile sia in Italia che all’estero, al bando potranno accedere tutti i soggetti avente età non superiore a 28 anni.

Servizio Civile 2019: Bando di Concorso, novità e candidatura

In base al progetto che viene scelto, la durata dell’incarico sarà variabile, si va da un minimo di 8 mesi al massimo di un anno. Il servizio avrà un orario di lavoro di 25 ore settimanali e un monte ore annuo variabile tra 1145 ore per i progetti che avranno la durata di un anno, e 765 ore annuali per i progetti che dureranno 8 mesi. Le paghe saranno per i volontari ammessi ad un importo mensile di 439,50 euro, mentre per i servizi all’estero ci sarà un’indennita’ giornaliera di importo variabile dai 13 ai 15 euro, a seconda del Paese in cui ci si è stato assegnato, e poi indiscutibilmente sarà dato loro vitto e alloggio.

Andiamo a vedere nei dettagli la suddivisione dei posti messi a bando secondo i progetti

1) numero 20223 posti per volontari da avviare al servizio in 1454 progetti ordinari da realizzarsi in Italia, presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale o all’Albo nazionale;

2) numero 951 posti per volontari da avviare al servizio in 130 progetti ordinari da realizzarsi all’estero, presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale, all’Albo nazionale o agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome;

3) numero 2196 posti per volontari da avviare al servizio in 167 progetti con misure aggiuntive da realizzarsi in Italia, presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale, all’Albo nazionale o agli Albi delle Regioni o delle Province autonome;

4) numero 16276 posti per volontari da avviare al servizio in 2046 progetti ordinari da realizzarsi in Italia, presentati dagli enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome, da realizzarsi nei territori di propria competenza.

Al bando possono partecipare anche gli aspiranti volontari SC che abbiano in qualche modo già svolto il Servizio Civile nell’ambito del programma europeo Garanzia Giovani, del progetto sperimentale europeo, International Volunteering Opportunities for All’ é dei progetti per i Corpi civili di pace. Tutti i soggetti che sono interessati a partecipare al bando del servizio civile, dovranno inviare la loro domanda mediante procedura on line, seguendo dettagliatamente le indicazioni fornite dal bando, entro le ore 14,00 del 10 ottobre 2019, direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto.

