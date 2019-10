Benefici legge 104 sugli orari di lavoro: cosa comportano?

I lavoratori con handicap grave e i familiari che assistono disabile grave in base alla legge 104 articolo 3 comma 3, hanno diritto a delle agevolazioni sul lavoro che riguardano, eventualmente, anche i turni lavorativi. Vediamo in quali casi e come si può fruire di tali benefici.

Benefici lavoro legge 104

Una nostra lettrice ci scrive:

Buongiorno sono spagna rosella,dipendente asur marche con una figlia disabile usufruisco dei benefici della legge 104 .tre giorni mensili,lavoro in un servizio di front office aperto undici ore al giorno con una chiusura di un ora per farla breve 36 ore settimanali divisi in 5 giorni e una settimana al mese divisi in sei ,il sabato sono 4 ore lavorative ,tutto cio’ comporta dei turni di 9 ore due volte alla settimana e diverse chiusure alle 20. Nela mia situazione e’ possibile avere qualche agevolazione o fare qualche richiesta di orario agevolato?grazie

Per il lavoratore con disabilità, a parte eccezioni previste nel contratto di lavoro collettivo, il lavoro notturno (dalle 24:00 alle 6:00) è ammesso.

Le persone, invece, che assistono un familiare con disabilità non hanno l’obbligo del lavoro notturno e, quindi, non possono essere obbligati a svolgerlo.

Per il resto della turnazione, invece, non vi sono benefici nè per il lavoratore con handicap nè per il lavoratore che assiste un disabile grave.

L’unico beneficio di cui può godere il dipendente che assiste familiare con legge 104 è quello di poter richiedere alla propria azienda la trasformazione del proprio orario di lavoro da tempo pieno a tempo ridotto (part time). L’azienda non ha l’obbligo della trasformazione ma, nel caso avesse bisogno di dipendenti part time chi assiste familiare con handicap grave ha la precedenza nella trasformazione del rapporto di lavoro.

