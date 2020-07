Benessere dentale: la dieta non serve solo a dimagrire. Una corretta alimentazione è la base per ottenere un sorriso bello e sano. Al contrario, comportamenti alimentari scorretti non fanno che nuocere al benessere dei nostri denti.

Benessere dentale: gli effetti di un’ alimentazione scorretta

Il legame tra alimentazione e benessere dentale è strettissimo. L’essere selettivi e premurosi nella ricerca della corretta alimentazione da seguire, non può non incidere in maniera positiva sul sorriso. Una dieta ricca di zuccheri e di cibo spazzatura, oltre a poter generare carie, potrebbe essere veicolo di infezione. Se poi si moltiplica tutto questo per il numero di pasti che consumiamo usualmente, si comprende bene come gli effetti possano essere devastanti per l’organismo e la dentatura, in particolar modo. Per chi è solito occupare molto del proprio tempo fuori casa, mantenere il benessere dentale, confacente a standard alti, diventa un’impresa impossibile!

Benessere dentale: la corretta alimentazione da seguire

La dieta ideale per il benessere dentale ha inizio già dal primo pasto: la colazione. Per il benessere di denti e gengive è fondamentale consumare del buon latte, ricchissimo di calcio ( una delle componenti fondamentali dei nostri denti). Per quel che riguarda invece gli spuntini tra i pasti, l’ideale sarebbe la consumazione di frutta e verdura, ricche di sostanze antibatteriche, che creano una barriera naturale per il sorriso.

A pranzo e cena, invece, è consigliato assumere carni bianche o pesce, sempre contornati da verdura fresca di stagione. Anche i legumi, ricchi di ferro e magnesio, sono un alimento ideale per il benessere dentale. Per quanto riguarda invece fibre e carboidrati, la consumazione è meno dannosa se si rivolge l’attenzione verso quelli integrali.

Questi, infatti, riducono la formazione di tartaro e richiedono un tempo di masticazione più ristretto. Anche il vino (rigorosamente rosso ed in quantità limitate) protegge il nostro sorriso!

Quali cibi evitare per la salute dei tuoi denti:

Se questi sono i cibi amici del benessere dentale, bisogna invece evitare il consumo di altri cibi. Tra questi, in primis, le bibite gassate e zuccherate, che possono generare fastidiosissime carie e alitosi. Addirittura, fra le bibite più dannose, compare la birra, che sembra poter giungere fino a corrodere lo smalto dei denti. Sono da evitare anche gli agrumi quando non si ha la possibilità di sciacquare immediatamente la bocca.

Questi pur essendo alimenti salutari per l’organismo, hanno effetti corrosivi sul sorriso se non si lavano immediatamente i denti. Poi sarebbe da evitare anche il consumo di tipici cibi fast-food, caramelle e dolci, e l’alcool in genere. Con un’alimentazione corretta, invece, il sorriso smagliante è assicurato!

