Benzina, diesel e Gpl: piccolo calo e prezzi aggiornati al mese di agosto

Dopo gli aumenti sui prezzi dei carburanti nel mese di luglio, arriva una piccola buona notizia per gli automobilisti italiani. Durante il mese di agosto i prezzi di benzina, diesel e Gpl saranno in leggero calo. Una buona notizia soprattutto per chi sta per partire e deve affrontare una ingente spesa di rifornimento.

Listino prezzi aggiornato

Il Quotidiano Energia, specializzato nell’analisi di indici e prezzi di prodotti energetici, ha riscontrato un calo di 1 centesimo al litro sui prezzi raccomandati di benzina e diesel deciso per sabato da parte di Eni. Al momento, l’Eni è l’unica compagnia ad avere abbassato, seppur di poco, il prezzo dei carburanti. Si spera che nei prossimi giorni anche altre compagnie aderiscano a questa decisione e che possano esserci ulteriori tagli per la stagione estiva.

In base ai dati comunicati recentemente dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il Quotidiano Energia ha fornito una lista dei prezzi aggiornati dei carburanti:

per quanto riguarda il servizio self-service, il prezzo medio nazionale della benzina è 1,597 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,594 a 1,617 euro al litro. Il prezzo medio nazionale del diesel è, invece, 1,479 euro al litro, con i vari marchi che vanno da 1,475 a 1,495 euro al litro;

per quanto riguarda il servito, il prezzo medio della benzina è 1,734 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,713 a 1,805 euro al litro. Il prezzo medio nazionale del diesel è, invece, 1,619 euro al litro, con i vari marchi che vanno da 1,609 a 1,706 euro al litro. Infine, il prezzo del Gpl varia da 0,609 a 0,639 euro per litro.

