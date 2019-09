Bere olio e limone a stomaco vuoto vi porterà numerosi benefici

Un cucchiaio al giorno di limone e olio di oliva, saranno in grado di regalarvi numerosi benefici, il risultato vi sorprenderà. Vediamo come bisogna assumerlo: un cucchiaino al mattino, possibilmente a digiuno, composto da olio di oliva e tre gocce di succo di limone. Una volta assunto, bisogna aspettare mezz’ora prima di fare colazione, in modo di dargli tempo di agire e avere le sue funzioni. Dopo pochi giorni, ci sentiremo sicuramente meglio, e anche la qualità del sonno migliorerà. La raccomandazione è quella di usare sempre un olio proveniente da frantoi di fiducia o comunque DOP, stessa cosa vale per i limoni che dovranno essere rigorosamente biologici.

Andiamo a vedere i benefici che porta bere olio e limone

1)Combatte la stitichezza: assunto al mattino il mix di limone e olio di oliva contribuisce a lubrificare le mucose gastriche attivando così la funzione epatica e quella della cistifellea. Svolgerà anche una funzione antiossidante per l’organismo.

2)Protezione per il cuore: favorisce il buon funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio. L’olio, essendo ricco di acidi grassi, contribuisce ad eliminare il colesterolo cattivo.

3)Sollievo per il fegato: depura il fegato e lo alleggerisce, può quindi essere considerato un alleato nel caso di una cattiva e sregolata alimentazione.

4)Lenisce i dolori reumatici: questo è possibile grazie alle sue imponenti e importanti proprietà antinfiammatorie. Assumere questo composto la mattina, ci aiuta a far scomparire sia questo tipo di dolori che quelli articolari.

