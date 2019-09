Bevanda per dimagrire, allerta creme caramel, crampi notturni, dieta della longevità e prevenire le rughe, tutte le novità della giornata

Nella rassegna salute e benessere di oggi, giovedì 27 settembre 2019, si parlerà di una miracolosa bevanda notturna che aiuta a dimagrire, dell’allerta per il preparato al creme caramel, di come prevenire crampi notturni e rughe e della dieta della longevità. Vediamo tutte le novità della giornata.

Allerta allergeni nel creme caramel

C’è un’allerta per quanto riguarda un preparato per creme caramel con latte non dichiarato in etichetta, rischio per i consumatori allergici. Il prodotto è un preparato per fare il creme caramel della Pedon, esattamente Easyglut, venduto nei supermercati Cadoro, si consiglia ai consumatori di fare molta attenzione a non consumare questo prodotto specialmente per chi soffre di allergie.

Come prevenire i crampi notturni

Purtroppo a molti soggetti può capitare di svegliarsi la notte di soprassalto per un problema molto doloroso e fastidioso che può essere un crampo, quasi sempre può prendere la gamba e in particolare il polpaccio. Per prevenirli si consiglia di fare una leggera attività fisica, utile molto per chi ha una vita sedentaria. Basta una passeggiata di mezz’ora, un poco di bici o lievi allungamenti muscolari.

Bevanda per dimagrire

Ovviamente, si tratta di una bevanda tutta naturale che è possibile fare a casa, da soli e senza particolari ingredienti. Detto questo, vediamo quali essi sono.

Dieta della longevità

I dati scientifici ormai ci hanno convinto, per vivere meglio e qualche anno in più, bisogna stare lontani dalla carne rossa. Proteggersi dal cancro e dal diabete, significa fare molta attenzione cosa mettere nel piatto. C’è uno studio di un’equipe che ha preso in esame 53mila donne di età compresa tra i 30/55 anni, e 27mila soggetti maschi con età compresa tra i 40/75 anni.

Prevenire le rughe

Ci sono persone che sono in piena lotta contro se stessi e i segni del tempo, basta affidarsi al retinolo, è un acido specifico della vitamina A e ha molti effetti benefici sulla pelle del viso. Gli studi hanno confermato e concordano su questo argomento e perché il retinolo dovrebbe far parte, a partire dai 30 anni, della dieta quotidiana della pelle.

