Bevete il latte? Attenzione può far male abbinarlo ad altri alimenti

L’80% della popolazione beve il latte, chi per colazione la mattina ma c’è anche chi per abitudine ne beve anche un bicchiere prima di andare a letto la sera, o a volte lo si da addirittura ai bambini prima di andare a letto. Prendere il latte non è sbagliato, anzi, fa bene, è abbinarlo ad altri alimenti che può creare problemi, andiamo a vedere quali.

Andiamo a vedere quali alimenti dobbiamo evitare di abbinare al latte

La medicina Indiana raccomanda molta attenzione, alla base ci sono degli studi che lanciano l’allarme che se il latte viene assunto in modo sbagliato e abbinato a determinati alimenti può causare diversi fastidi e non risultare salutare per l’organismo.

1)Il primo abbinamento che bisogna evitare di fare è il latte con la frutta, in particolare evitare di abbinarlo a fragole, ananas e banane, durante la digestione producono calore, il latte invece produce raffreddamento. Queste opposte produzioni possono alterare la flora intestinale e con la produzione di tossine nello stomaco si potrebbe generare un’indebolimento delle vie respiratorie.

2)Il secondo abbinamento da evitare è il latte con il sale, il motivo è lo stesso che abbiamo affrontato con il latte con la frutta, il sale riscalda, il latte raffredda, si possono sviluppare tossine che possono creare problemi all’organismo.

3)Il terzo abbinamento da evitare è il latte con la carne, sono alimenti molto simili tra di loro, completi e pieni di nutrienti e consumandoli insieme possono appesantire l’apparato digerente.

4)Il quarto e ultimo abbinamento da evitare è il latte con il pesce. Anche qui il pesce ha un effetto riscaldante mentre il latte ha un effetto raffreddante. Questo contrasto può andare ad ostacolare il processo digestivo, favorendo le tossine e in alcuni casi generare malattie o sfoghi cutanei.

