Bimbo di 8 anni guida in autostrada, da solo, a 140 kmh: nessuno lo ferma

L’immagine mostra la foto postata dagli agenti di polizia di Soest su Twitter. E’ successo in Germania ma l’accaduto ha dell’incredibile. Un bimbo di 8 anni ha preso in prestito la macchina del padre per fare un giro e si è ritrovato in autostrada a 140 chilometri orari senza che nessuno si accorgesse della cosa. Guidare è il sogno di tutti i bambini e questo discolo tedesco lo ha realizzato rischiando di provocare una tragedia a causa della sua imperizia alla guida percorrendo decine di chilometri in autostrada senza che nessuno lo fermasse.

Sfortunatamente la macchiana del babbo era dotata di cambio automatico e la cosa ha permesso al ragazzino di guidare senza nessun problema accelerando a suo piacimento fino a raggiungere i 140 chilometri l’ora indisturbato.

A rendere nota la notizia la stessa polizia di Soest, il comune tedesco della Renania dove il fatto è avvenuto che hanno trovato il bimbo, che ha deciso in autonomia di interrompere la sua folle corsa parcheggiando e dicendo candidamente agli agenti che voleva guidare un pò.

Ora sono partite le indagini per cercare di capire come possa un bambino di 8 anni essersi impossessato dell’auto dei genitori senza che nessuno se ne accorgesse.