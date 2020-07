Binotto: “Non puoi ottenere un’auto più veloce cacciando persone”

Mattia Binotto ha alzato la voce dopo il brutto weekend della squadra per difendere il suo personale e la sua posizione all’interno dell’organigramma. Il boss della Ferrari ha riso delle voci che parlano già di importanti sostituzioni nel team e assicura che hanno già iniziato a lavorare per vincere identificando di nuovo i problemi invece di sostituire le persone. Mattia Binotto parla forte e chiaro dopo il weekend deludente dell’Ungheria. La Ferrari è consapevole che hanno bisogno di un cambio di direzione immediato e il manager svizzero assicura che stanno già lavorando in quella direzione.

Mentre quelli in rosso dedicano tutti i loro sforzi per tornare sulla strada della vittoria, Binotto ha riso delle molte storie che sono state scritte sui suoi sostituti e su quella di altri tecnici Ferrari. In una forte difesa del suo team, afferma che le macchine non vanno più velocemente sparando alle persone, ma identificando i problemi e reagendo a loro.

“Ho fiducia nelle persone che lavorano nella Gestione Sportiva: abbiamo avviato un lungo processo che dovrebbe condurci a un altro ciclo vincente. Ci vorrà del tempo, ma l’intera azienda comprende e supporta questa visione, motivo per cui trovo divertente leggere alcune storie che circolano intorno lì: non si ottiene l’auto per andare più veloce licenziando le persone ” , ha detto Binotto in dichiarazioni al sito Web Ferrari.

Pertanto, Binotto assicura che sia indispensabile rivedere l’intera vettura e apportare le modifiche necessarie all’interno dei movimenti che consentano loro di effettuare le normative. Il team è obbligato a reinventarsi anche se ci vuole tempo.”Dopo tre gare, è chiaro che siamo in condizioni peggiori del previsto e che dobbiamo reagire senza indugio. Dobbiamo rivedere l’intero progetto della vettura tenendo conto dei limiti imposti dalle normative”, ha aggiunto.

“Sono ben consapevole che non esiste una bacchetta magica in Formula 1, ma dobbiamo cambiare marcia per cambiare le cose, sia a breve che a lungo termine. Potrebbe essere necessario rivedere la nostra organizzazione per migliorare e rafforzare i nostri metodi di lavoro dove abbiamo maggiormente bisogno, ma prima, come squadra, dobbiamo capire le dinamiche che ci hanno portato a questa situazione “, ha detto Binotto alla fine.

