Bizzarra creatura avvistata nei cieli sopra l’Arizona

Nello stato americano dell’Arizona, una persona ha individuato uno strano oggetto nel cielo. L’immagine è diventata virale sul web dopo essere stata diffusa e in tanti si domandano di cosa si potrebbe trattare. Una figura “umanoide” con le braccia o le ali è chiaramente visibile nel cielo. Ma chi o cosa è questa bizzarra creatura? L’utente di YouTube “mavi 777” ha recentemente visto il misterioso oggetto volante nella capitale dell’Arizona, Phoenix, e ha immediatamente scattato una foto. Da allora, gli utenti hanno discusso sulla piattaforma video di cosa si potesse trattare.

Bizzarra Creatura immortalata in un video da un utente di YouTube: UFO o esperimento militare?

Mentre alcuni esprimono chiaramente la loro idea che la bizzarra creatura altri non sia che un UFO, altri esprimono il loro umorismo e fanno battute. “Solo un normale soldato con un motore a razzo”, scherza un utente, mentre un altro utente sembra addirittura fare riferimento al Mothman, una moderna creatura mitica. Il gruppo di teorici della cospirazione, ovviamente, non può fare a meno di commentare il video: alcuni spettatori credono in un esperimento alieno da parte del governo. Cosa sia l’oggetto nero, che appare immobile sul cielo nuvoloso, al momento non è ancora chiaro.

