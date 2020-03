Bizzarra immagine di una “Creatura marina” avvistata in Antartide

I curiosi che navigavano su Google Earth avevano precedentemente fatto ogni sorta di curiose scoperte in Antartide, sostenendo di aver individuato cose come misteriosi buchi nel terreno, sospetti relitti di UFO e persino una “gigantesca faccia aliena” . Questa volta, tuttavia, uno YouTuber che usa il nome “Florida Maquis” apparentemente si è imbattuto in qualcosa un po’ diversa, indicando una forma che assomiglia a una specie di creatura marina, simile a una sirena. Lo YouTuber ha anche fornito le coordinate della forma nella descrizione del video, in modo che altri possano verificare la sua scoperta se lo desiderano.

Un’immagine tratta da Google Earth mostra in Antartide quella che sembra essere una misteriosa creatura marina

Gli utenti che hanno commentato il video di Florida Maquis sono sembrati perplessi dalla sua scoperta, con alcuni scherzi sul fatto che fosse la “sirenetta” o forse anche un “tipo di Mosasaur che nuotava nei mari interni poco profondi del Nord America”. “La linea di fondo è che ci sono strane creature o mostri fuori dal passo congelati o attualmente ancora vivi in ​​giro per quel paese e grazie a Dio sono tagliati fuori da noi da Km di ghiaccio, ma per quanto tempo!”, ha scritto uno degli utenti che hanno commentato il video presente su Youtube. Ovviamente sono in tanti a pensare che in realtà si tratta semplicemente di qualche insenatura tra i ghiacci dalla strana forma.

Ti potrebbe interessare: Una misteriosa creatura, una specie aliena, uccisa perchè pericolosa, ecco dove

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube