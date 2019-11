Black Friday 2019: attenzione alle truffe

Il black friday 2019 è alle porte, ma attenzione, perché talvolta non sempre è bene aprirle. E’ periodo di shopping compulsivo e di spese esose anche online, ma in alcuni casi bisogna stare attenti alle truffe.

Black friday 2019: truffe allerta

In vista del Black Friday 2019, previsto per il 29 novembre prossimo, il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha pubblicato un “allerta truffe” con le norme da rispettare quando si fanno acquisti online. Onde evitare di incappare in brutte sorprese.

acquistare solo da siti internet sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibile dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo;

acquistare da venditori sicuri: assicurarsi del feedback dello stesso e che siano correttamente riportati i dati della società titolare dell’attività commerciale.

attenzione alle offerte dei negozi fisici e virtuali che sembrano eccessivamente vantaggiose e agli sconti troppo elevati, potrebbero nascondere una fregatura;

controllare il prezzo finale del prodotto e se è comprensivo di spese di spedizione o tasse, spesso ridotti a postille invisibili,

Verificare la data di spedizione e controllare sempre da dove viene spedito il prodotto.

Conservare una copia dell’ordine effettuato, e verificare che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali.

Sul web pagare o tramite paypal o carte prepagate (meglio evitare bonifici o carte di credito), e non comunicare mai i vostri dati personali, sia via telefono, sia via mail. Non inserire mai dati privati online;

Verificare le condizioni di recesso applicate dal venditore online e ricordate che la garanzia vale anche per i prodotti acquistati online;

Facendo buon pro dei suggerimenti, ora non resta che scongiurare per il black friday 2019 truffe.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.