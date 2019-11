Black Friday 2019: ci siamo quasi, come la pensano gli italiani

Il Black Friday 2019 si farà esattamente venerdì 29 novembre e in quel famoso, così definito, venerdì nero gli italiani si apprestano ad approfittare e provvedere con anticipo agli acquisti di Natale, o solamente rinnovare le proprie esigenze regalandosi un elettrodomestico, un PC o rinnovare il guardaroba. In questa occasione Tienedo.it, azienda leader nei servizi drive-to-store per il settore retail ha condotto un sondaggio tra i consumatori italiani con una previsione che 9 italiani su 10 faranno acquisti durante il Black Friday con una spesa media di euro 221,60.

Ma quali potrebbero essere i prodotti più desiderati del Black Friday 2019

Bisogna dire che gli italiani davanti a questa occasione di acquistare con dei forti risparmi non si tirano indietro, il 90% degli italiani proveranno ad acquistare, e i prodotti che vanno quasi sempre appartengono all’elettronica e alla moda, anche arredo e alimentari sono richiesti, un pò più giù come preferenze giochi e sport.

Addirittura intervistando un pò di persone in giro, si scopre che gli acquisti online stanno superando gli acquisti fatti nei negozi fisicamente. La classifica vede nell’online l’acquisto di e-commerce al 54%, i marketplace al 30%, nei portali delle vendite private, il 15%.

L’offline conferma acquisti in negozi specializzati al 45%, i grandi magazzini al 30%, supermercati 11% e piccole attività commerciali all’8%.

La maggior parte delle ricerche per gli italiani avvengono tramite i canali digitali, ormai l’online ha preso il sopravvento, e la percentuale delle ricerche online sale al 74%.

Le categorie di acquisti da parte degli italiani sono due, chi acquisterà in modo impulsivo in base alle cose che vedrà in offerta, mentre ci sono i compratori che pianificano già da prima i loro acquisti.

Da dire, sempre in base a dei sondaggi fatti, che in generale gli acquisti fatti durante il Black Friday risultano per l’acquirente sempre soddisfacenti, solo il 10% è solito restituire i prodotti e non ritenersi soddisfatto.

Black friday e Cyber Monday: Ecco Le date da non perdere

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062