Black Friday 2019: offerte Google

E’ tempo di Black friday anche per Google, il più importante e utilizzato motore di ricerca del web nel mondo ha annunciato alcune offerte col suo marchio che saranno disponibili durante il periodo del thanksgiving.

Google: black friday tecnologico

E’ tempo di offerte e black friday anche per Google che ha annunciato alcune iniziative vantaggiose che saranno attive sui suoi prodotti a partire da giovedì 28 novembre e proseguiranno fino al giorno del cyber monday, ovvero lunedì 2 dicembre. Ci sarà uno sconto di 50 euro su Pixel 4 e Pixel 4 XL, i nuovi smartphone di Google, e di 39 euro su Google Home Mini, solo per citarne alcune offerte. In generale, il settore dell’elettronica e quello degli elettrodomestici sono tradizionalmente quelli su cui ci si concentra di più al Black Friday e molti siti di e-commerce e negozi stanno già facendo sconti in questi giorni. Google non sarà dunque da meno.

Di seguito una più esaustiva lista delle offerte Google per il periodo del black friday.

• Google Nest Hub, con sconto di 30 euro

• Google Nest Hello, con sconto di 70 euro sul prezzo di listino

• Google Nest Mini, con sconto di 24,10 euro

• Google Nest Learning Thermostat, con sconto di 50 euro

• Google Nest Cam Indoor, con sconto di 60 euro

• Google Nest Cam IQ Indoor, in promozione con sconto di 50 euro

• Google Nest Cam Outdoor, con sconto di 60 euro

• Google Nest Cam IQ Outdoor, con sconto di 50 euro

• Google Chromecast 2018, con sconto di 9,10 euro

• Google Home Mini, con sconto di 39,10 euro

• Google Wi-Fi, con sconto di 40 euro

