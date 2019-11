Black friday 2019: offerte PS4 e videogiochi

Il black friday 2019 è decisamente il punto di interesse di questo mese di novembre per moltissimi italiani, soprattutto per coloro che hanno voglia di fare un po’ di shopping o semplicemente vogliono aggiornare la propria tecnologia, approfittando di offerte e sconti. Per i più giovani è il momento di scoprire offerte PS4 e videogiochi in occasione del periodo di black friday.

Black friday 2019: offerte Ps4 da Unieuro

La Ps4 è sicuramente la console ambita dai giocatori in cerca di offerte e sconti. Proprio in occasione del periodo di offerte del black friday 2019 la Ps4 è il fiore all’occhiello degli sconti di Unieuro. E non solo la console della Sony, ma anche altre novità e offerte legate al campo videoludico e dei videogiochi. Numerose sono le promozioni già in corso presso Unieuro , fra cui molte riguardanti i videogiochi.

A cominciare da Playstation 4 di casa Sony, e dalla Switch di Nintendo. A riguardo, ci sono in vista del black friday 2019 offerte interessanti, come ad esempio una PS4 a 349.99 in versione da 1 TB + Horizon: Zero Dawn + The Last of Us + Uncharted 4, con un risparmio pari a 110 euro. Se voleste invece la versione in bundle con FIFA 20 la paghereste 349.99 invece che 459.98, e stesso prezzo nella versione con il secondo DualShock 4, o con il nuovo Call of Duty: Modern Warfare. Per quanto riguarda Switch, invece, la versione con la borsa sarà in vendita a 299.99 anziché 354.98, mentre il New Nintendo 2DS XL PokéBall Limited, lo potrete acquistare a 119.99 euro invece che a 199.

