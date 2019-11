Black Friday Amazon: offerte da aspettarsi il 29

Ormai il Black Friday Amazon è ad un passo. Manca poco al 29 novembre, ed anche se molti store e franchising, tra cui anche l’ e-commerce Amazon, hanno avviato gli antipasti della black week, bisogna aspettarsi il boom di offerte ed acquisti nel giorno specifico. Ma cosa c’è da aspettarsi per le offerte Amazon del 29 novembre?

Black friday Amazon: cosa attendersi il 29 novembre?

Il black friday si è trasformato in black week molto rapidamente, con la mania di strombazzare sconti ed offerte fin dal lunedì 25 novembre, in molti casi fin dalla seconda metà del mese. Ma cosa riserverà il vero e proprio giorno dello shopping mondiale? Il fatidico black friday, figlio di una moda compulsiva che attanaglia gli USA da decennio, susseguente il giorno del ringraziamento, è sbarcato da qualche anno anche in Italia. Ma, il suo effetto è decisamente meno “sincero” e meno sentito come fenomeno commerciale e popolare. Di fatto, negli USA i prodotti scontati subiscono vere e proprie rivoluzioni di prezzo e vengono presi in vero e proprio assalto, con corse e sgomitate, fino ad esaurimento scorte.

Ma, dal più popolare e-commerce al mondo, dove non si può fisicamente correre e sgomitare per accaparrarsi le offerte, cosa dobbiamo aspettarci? Non è ancora stabilito nel dettaglio, ma di certo per il black friday Amazon ci troveremo di fronte a due tipologie di offerte:

Offerte in evidenza: trattasi di offerte su prodotti o categorie di prodotti che durano tutta la giornata del Black Friday, quindi sono le più facili da cogliere al volo.

Offerte lampo: trattasi di offerte con un tempo limitato o una disponibilità di magazzino ridotta.

