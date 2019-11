Black friday Asus: offerte smartphone

In vista del Black Friday Asus propone offerte per smartphone piuttosto considerevoli, a partire dai suoi modelli ROG Phone e ZenFone. Scopriamo i vantaggi e le proposte Asus per il periodo di sconti.

Black friday Asus: ZenFone e non solo in offerta

E’ periodo di spese pazze sulla tecnologia in particolare, ed ASUS propone quattro dei suoi smartphone in offerta. A partire da ZenFone 5Z, ZenFone 6 e ZenFone 6 Edition 30, oltre al ROG Phone. ZenFone 5z e ROG Phone saranno disponibili in promozione addirittura oltre il cyber monday, fino all’8 dicembre, mentre i nuovi ZenFone 6 potranno essere acquistati esclusivamente il giorno 29 novembre. Ovvero quello del black friday.

Saranno tutti modelli di smartphone di alta fascia, quelli proposti per il periodo Black Friday da Asus. In particolare ZenFone 5Z è un modello molto valido, sebbene integri il non eccelso processore Snapdragon 845. La dotazione hardware comprende inoltre uno schermo da 6,2 pollici, 4/6/8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 12 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, audio Hi-Fi e batteria da 3.300 mAh. Le versioni in offerta su ASUS eShop e negli ASUS Gold Store sono due: ZenFone 5Z con 6 GB di RAM e 64 GB di storage a 249,00 euro (invece di 399,00 euro) e ZenFone 5Z con 8 GB di RAM e 256 GB di storage a 359,00 euro (anziché 499,00 euro).

Per quanto riguarda i prezzi del ROG Phone, invece sono 699,00 euro (anziché 899,00 euro) per la versione con 512 GB di storage e 399,00 euro (anziché 799,00 euro) per la versione più ampia con 128 GB di storage.

