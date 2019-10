Black friday e Cyber Monday: Ecco Le date da non perdere

Tutti i soggetti abituati a comprare quando ci sono i mega sconti si preparassero, il Black Friday in America sancisce l’inizio dello shopping natalizio, offre sconti su tutto, pensate che le grande catene di negozi americani aprono a mezzanotte per accogliere i loro clienti. Ormai questa usanza è arrivata forte anche in Italia e diventa sempre più presente anno dopo anno.

Ma quale sono le date quest’anno, andiamole a vedere

Il Black Friday come usanza di ogni anno ricorre il primo venerdì dopo il giorno del ringraziamento, festività tipica americana, le date da appuntarvi sono due: il 29 novembre per quanto riguarda il Black Friday é il 2 dicembre per il Cyber Monday. Quest’ultima è un’altra giornata di offerte ma prettamente dedicata all’elettronica.

Vediamo invece che cosa è il Black Friday di Amazon

Amazon e Black Friday é ormai un matrimonio inscindibile. Il noto colosso Amazon è sempre in cima alle ricerche degli utenti ed ha una pagina tutta sua dedicata interamente all’evento. Per arrivare al giorno del Black Friday pronti e non lo siete già, vi consigliamo alcuni passi preliminari che potete portare già adesso a completamente, e sono:

1)se non l’avete già, createvi un account Amazon;

2)se non siete già clienti Prime, qualche giorno prima del Black Friday attivate il mese di prova gratuita di amazon Prime;

3)se siete degli studenti approfittate di Amazon Student

Come capita ormai da diversi anni, anche il prossimo Black Friday Amazon sarà un successo ed in particolare, molto gradite, le offerte lampo. Per chi non le conosce, si chiederà cosa sono le offerte lampo, ebbene sono degli sconti particolarmente convenienti ma dal tempo limitato, praticamente poche ore, in molti, specie chi non ha niente da fare, si mette al computer fisso proprio con l’intento di seguire l’uscita di queste offerte lampo. Fate attenzione però, in passato è capitato che non sono risultate poi così vantaggiose.

