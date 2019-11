Black Friday: Euronics fino a 500 Euro di sconti

Black Friday alle porte, per il mese di novembre si prevede un epilogo pieno di acquisti tecnologici e non solo. Euronics, catena specializzata in elettrodomestici e tecnologia, tra i marchi più noti sul mercato, ha lanciato il catalogo delle offerte per il black friday del 29 novembre.

Black Friday Euronics: sconti e offerte

Euronics, oggi 7 novembre ha lanciato il nuovo volantino “E’ già Black Friday”. Si tratta di una serie di promozioni rivolte ai propri clienti, con la formula più spendi e più risparmi. In pratica, in base ad un tot numero di acquisti, si potrà ottenere un buono sconto di una certa cifra. Nello specifico, la promozione prevede uno sconto di 30 euro su una spesa di almeno 300 (10%), uno di 100 su una di 600 (circa il 17% di sconto), quindi 200 su 1000 euro (20%), e infine, 500 euro su una spesa minima di 2000 (scontro del 25%).

Spiccano tra i prodotti in offerta lo smartphone Galaxy Note 10 ad 879,99 Euro ed il Galaxy Note 10+ a 929 Euro, rispetto ai precedenti 1129 Euro. Ma saranno disponibili anche Huawei Pro a 699,99 euro e Huawei P30 Lite a 289,99 euro Mentre per le Tv troviamo l’ LG OLED da 55 pollici Ultra HD che sarà disponibile a 1399 Euro, al posto dei precedenti 1599 Euro, mentre la Sony Bravia OLED da 65 pollici scontata arriverà a 2199 Euro, ovvero 500 Euro in meno rispetto ai 2699 Euro di listino. Ovviamente ampie offerte e sconti anche nei reparti elettrodomestici. Offerte che per il Black Friday, Euronics ha reso ben visibili sul suo nuovo volantino a partire da oggi.

Ulteriori offerte, oltre che sul volantino specifico, saranno reperibili sul sito Euronics.

