Black Friday: Expert lancia un antipasto di offerte

Black Friday è sinonimo di sconti, offerte e spese “pazze”, soprattutto nel campo dell’ alta tecnologia, degli elettrodomestici e nell’accessoria varia. In occasione di questo giorno specifico, che cadrà il 29 novembre, Expert, tra le più grosse catene di elettronica ha lanciato un volantino di offerte che fa da “antipasto”.

Black Friday: Expert da il via a sconti e offerte

Sarà valido fino al 17 novembre il volantino di sconti e offerte di Expert, ma non è chiaro se il suo Black friday sia anticipato o questo sarà solo un antipasto a ciò che potrebbe accadere dopo il 17 novembre, fino al giorno tanto atteso. Andiamo, intanto a scoprire le principali offerte sul nuovo volantino di Expert.

In copertina sul catalogo troviamo la TV LED LG 49UM7000PLA da 49 pollici con tre ingressi HDMI, due USB, uno slot C+ e decoder DVB-T2 e DVB-S2 integrato al prezzo di 349 Euro, rispetto ai 499 Euro di listino, per un risparmio di 150 Euro.

Spicca tra gli sconti anche il Samsung Galaxy A50 a 299 Euro, per una riduzione di 60 Euro rispetto ai 359 Euro di listino, pari al 16,71%. Tra gli smartphone notiamo anche i Galaxy Note 10 e lo smartphone Notero10+, entrambe possono essere acquistati in rate da 48 e 56 Euro, mentre iPhone Xs Max da 256GB è disponibile a 1.199 Euro. Tra gli sconti citiamo anche Huawei P30 Pro a 779 Euro.

In attesa dei prossimi sviluppi che manderanno in fibrillazione il mercato, sia online tra i colossi come Amazon, sia nei negozi di elettronica, vedremo cosa riserverà anche Expert per la settimana specifica che porterà al Black Friday. Sul sito apposito Expert ci anticipa che dal 22 al 26 novembre partirà una nuova ondata di offerte, fino al 25% di sconti.

