Black Friday Gamestop: offerte e sconti

Il black friday è ormai alle porte e anche anticipatamente tutte le più grandi catene, dall’elettronica all’ e-commerce si stanno smobilitando per sconti e offerte. Tra queste anche Gamestop aderirà al black friday week, avviando sconti e offerte da lunedì 25 novembre.

Black Friday Gamestop: parte il black week

Il Black Friday si svolge nella giornata subito successiva al Giorno del Ringraziamento americano, il Thanksgiving day, pertanto quest’anno avrà luogo venerdì 29 novembre. GameStop, con tutta probabilità, comincerà a proporre le prime offerte già a partire da lunedì 25 novembre dando il via alla Black Friday Week, pertanto bisognerà tenere d’occhio la situazione per tutta la settimana.

Le offerte di GameStop verranno aggiornate costantemente e, soprattutto, verranno tutte messe in evidenza sulla pagina dedicata al Black Friday. Al momento, risulta ancora aggiornata all’anno scorso, ma tra pochissimi giorni sarà pronta per ospitare le offerte, in costante aggiornamento.

Gamestop Black Friday 2019 che offerte attendersi?

Quasi sicuramente per il black friday Gamestop farà un taglio di prezzo sulle console PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e relativi bundle. Probabile che verrà scontata anche Nintendo Switch Lite, console arrivata sul mercato appena due mesi fa. L’anno scorso vennero scontati anche diversi bundle PlayStation VR, oltre che gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Live Gold. A questo giro c’è da attendersi qualcosa del genere anche per Xbox Game Pass e Nintendo Switch Online. Assai probabili degli sconti, oltre che sui giochi di catalogo, anche sui grandi protagonisti di questa stagione videoludica approdati sul mercato nelle scorse settimane: parliamo di giochi come Borderlands 3, FIFA 20, eFootball PES 2020, MediEvil, Gears 5, Ghost Recon Breakpoint e Control.

