Black Friday Mediaworld: offerte da urlo

In occasione del Black Firday, Mediaworld sta preparando il terreno per una settimana di sconti e offerte, un po’ come tutte le principali catene di tecnologia. Ma l’antipasto della giornata di offerte si presenta come una “Black week” con offerte decisamente da urlo.

Black friday Mediaworld: offerte decisamente vantaggiose

Sembra voler sbaragliare la concorrenza, in vista del Black Friday Mediaworld. Nelle ultime ore, la nota catena con la M maiuscola ha annunciato offerte da capogiro. “Facciamo neri i prezzi” dichiara l’ azienda nel lancio della black week, anche se ancora non tutti i prodotti sono ben visibili nella loro massima offerta, si segnalano comunque diversi sconti piuttosto notevoli, come nel caso dei Mac che potranno toccare, in qualche modello, anche sconti di circa 300 Euro durante la settimana che porta al black friday. Ma non saranno esenti smartphone e televisori di ultima generazione.

Black Friday Mediaworld: Cosa attendersi?

Mediaworld fa presupporre comunque che le offerte più vantaggiose, in cui farà neri i prezzi, avranno luogo dal 28 novembre, ovvero la vigilia del black friday e molto probabilmente proseguiranno fino al cyber monday che cadrà lunedì 2 novembre come è ben noto.Sarà prevedibile un assalto corposo, nel giorno del 29 novembre, quello specifico del black friday, negli store Mediaworld di tutta Italia, un po’ come in molte catene di tecnologia ed elettronica che saranno sicuramente il fiore all’occhiello per un periodo di acquisti smodati e vantaggiosi, in una mania che arriva diritta diritta dagli Stati Uniti. Non resta che attendere il prossimo volantino che avrà inizio dal 25 novembre.

