Black Friday: Microsoft store da il via alle offerte

Black friday anche per Microsoft che dal suo store annuncia delle offerte in occasione di questo periodo di smania commerciale. Tra i prodotti in offerta spiccano anche le Xbox.

Microsoft black friday: le offerte

Tutte le offerte del black friday saranno disponibili sul Microsoft Store Italia. In vista ci sono soprattutto Xbox e Surface. Con sconti che possono toccare picchi del 40%. Si tratta di un’opportunità accattivante per chi dovrà cambiare computer o per chi voglia di acquistare una console per videogiochi. Tra i prodotti in offerta non ci saranno, comunque solo prodotti di vecchia data, ma anche interessanti articoli di nuova uscita.

Ci sarà il Surface Pro 7, nel black friday di Microsoft. Trattasi dell’ultimo 2-in-1 rilasciato dalla casa base di Redmond, il quale potrà essere acquistato a partire da 799 euro. Molto accattivanti anche le offerte riguardanti il Surface Laptop 3. L’ultimo laptop di Microsoft potrà essere acquistato con offerte a partire da 999 euro. Anche in questo caso lo sconto è decisamente accattivante visto che trattasi di un prodotto di fresca uscita sul mercato. Microsoft mette in saldo pure il Surface Pro X che potrà godere di un 10% di sconto. Anche il Surface Go è tra i device messi in offerta all’interno del Black Friday di Microsoft. Nel suo caso, lo sconto è del 30%.

Per completare il black friday Microsoft, sullo store non può mancare il Surface book 2, sul quale si potrà arrivare fino a 1000 euro di offerte, in base alla versione scelta. Per quanto riguarda le console Xbox One, Microsoft propone risparmi che possono arrivare sino a 150 euro. In promozione potrete trovare anche diverse giochi.

