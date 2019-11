Black friday: offerte iPhone da adocchiare

Il black friday è imminente ed immanente, ma sconti e offerte sono partite, impazzite, su ogni settore della tecnologia e non solo. La telefonia sarà uno dei settori più adocchiati ed ovviamente iPhone e materiali della mela morsicata saranno i più ricercati nel black friday.

Black Friday iPhone e offerte Apple

Tra gli articoli più ambiti ci sono ovviamente gli iPhone della Apple, il cui prezzo elevato li rende estremamente ricercati durante il periodo degli sconti. Vediamo dunque quali iPhone tenere d’occhio per questo Black Friday. Apple continua ad essere un’azienda in controtendenza, perciò anche quest’anno non sono ancora trapelate notizie sicure in merito alle promozioni per il Black Friday. Quello che è certo è che l’azienda con la mela morsicata farà uscire le offerte soltanto il 29 novembre, la data ufficiale d’inizio delle giornate di super sconti, mantenendoli fino al Cyber Monday . Tuttavia, non è dato sapere l’entità precisa dei prezzi scontati, né se saranno ripetute formule come quelle dell’anno scorso, quando Apple propose buoni sconto e carte regalo da spendere all’interno dell’Apple Store.

Black friday: offerte iPhone migliori

Molto probabilmente le offerte iPhone migliori si troveranno come di consueto al di fuori del portale ufficiale, quindi negli e-commerce come Amazon e su siti web come eBay o ePrice, senza dimenticare i negozi come MediaWorld e Unieuro. Non essendo un ultimo modello sarà certamente presente all’interno del Black Friday Apple, così come nei principali punti vendita online e offline, da Amazon a eBay. Il prezzo è di 559 euro per l’iPhone 8 e 679 euro per l’iPhone 8 Plus, quindi attenzione ad eventuali sconti e offerte al di sotto di questi valori.

Per il Black Friday iPhone un modello esclusivo da tenere d’occhio è l’iPhone X, un apparecchio uscito in commercio nel 2017 e ancora piuttosto attuale. Il suo prezzo si aggira attorno ai 1000 Euro, tuttavia si può già trovare in promozione a meno di 900 euro su Amazon, perciò anche in questo è consigliabile continuare a controllare questo dispositivo durante il Black Friday.

