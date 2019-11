Black friday: One Plus lancia la sua offerta

Il Black friday è sempre più alle porte, pronto a bussarvi col suo imminente arrivo e le sue strabuzzanti offerte in ogni settore, in special modo quello della tecnologia. Non si esime da questa schiera di offerte anche One Plus che mette in offerta, fino al 9 dicembre il suo One Plus 7 Pro.

Black friday: One Plus 7 Pro in offerta

E’ tempo di Black friday per One Plus come per tutto il mondo tecnologico che ci circonda. Ecco, dunque l’offerta per One Plus 7 Pro. Questa offerta sarà applicata ad una selezione di configurazioni e opzioni di colore ed include una custodia gratuita in nylon. I prodotti promozionati sono i seguenti:

Almond, 8 GB di RAM + 256 GB di memoria per 619 euro risparmiando 140 euro

Mirror Gray, 8 GB di RAM + 256 GB di memoria per 619 euro risparmiando 140 euro

Nebula Blue, 8 GB di RAM + 256 GB di memoria per 619 euro risparmiando 140 euro

Mirror Gray, 6 GB di RAM + 128 GB di memoria per 599 euro risparmiando 110 euro

Nebula Blue, 12 GB di RAM + 256 GB di memoria per 729 euro risparmiando 100 euro

La promozione sarà disponibile esclusivamente su oneplus.com, a partire da oggi 21 novembre e terminerà il prossimo 9 dicembre. Un grosso periodo black più che vero e proprio black friday. Per poter ottenere lo sconto di 140 euro, gli utenti dovranno inserire il codice 2019BF al momento dell’acquisto dello smartphone.

One Plus 7 Pro: caratteristiche

OnePlus 7 Pro dispone di un display da 6,67 pollici AMOLED, con risoluzione 2K+ e rapporto 19,5:9. Cuore pulsante il SoC Qualcomm Snapdragon 855, octa-core fino a 2,8GHz con co-processore grafico Adreno 640. La fotocamera principale è composta da tre sensori da 48 MP, 16 MP e 8 MP. La fotocamera frontale è montata su un modulo pop-up e dispone di un sensore da 16 MP. La batteria è ai polimeri di litio con capacità di 4000 mAh. Il sistema operativo è invece OxygenOS 9 basato su Android 9 Pie.

