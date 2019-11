Black Friday week Amazon: offerte al via

E’ tempo di Black friday come è noto in tutto il mondo e su Amazon, il più mastodontico e-commerce ci si appresta ad una settimana ricca di sconti e offerte per i fruitori dello shopping online. Parte dunque il black friday week Amazon.

Black friday week Amazon: una settimana di sconti

E’ partito il Black Friday Week Amazon, questo corposo periodo di sconti che l’ e-commerce ha deciso di offrire come saporito antipasto a quello che sarà il fatidico Black Friday nel quale si concentreranno la maggior parte degli sconti e le offerte più interessanti. Questa settimana di offerte promozionali sarà un’occasione interessante per approfittare di notevoli riduzioni di prezzo su molti prodotti altrimenti troppo esosi. Un’occasione buona anche per anticipare qualche regalo in vista dello shopping natalizio.

Black friday week Amazon: offerte principali

Ecco una lista dei principali sconti che Amazon propone per la sua black friday week. C’è spazio per fotocamere, dispositivi, televisori e computer.

Fotocamere in offerta su Amazon

Panasonic LUMIX DMC-G7H Fotocamera Mirrorless Digitale al prezzo di 549 euro.

al prezzo di 549 euro. Nikon Coolpix A1000 Fotocamera digitale compatta al prezzo di 349 euro.

al prezzo di 349 euro. Sony Alpha 7K Kit Fotocamera Digitale Mirrorless Full-Frame al prezzo di 699 euro.

al prezzo di 699 euro. Sony FDR-X3000RFDI Action Camera 4K al prezzo di 299 euro.

Alcuni dispositivi in offerta su Amazon

Router/extender mesh Wi-Fi eero al prezzo di 79 euro.

al prezzo di 79 euro. Sistema Wi-Fi mesh eero Pro al prezzo di 139 euro.

al prezzo di 139 euro. Videocamera di sicurezza Ring Stick Up Cam Elite HD al prezzo di 139 euro.

al prezzo di 139 euro. Ring Door View Cam al prezzo di 139 euro.

Tra i televisori in offerta durante il black friday week di Amazon spiccano HISENSE H50BE7400 TV LED Ultra HD 4K a 399 Euro e Philips 6800 series 50PUS6814/12 50″ 4K UHD Smart TV al prezzo di 429 Euro. Mentre per i computer si segnalano LG da 27” Ultra HD 4K LED IPS a 249,99 Euro e Lenovo IdeaPad C340 Notebook al prezzo di 699,99 Euro.

