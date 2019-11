Black Friday Xiaomi: offerte Mi store

Mi Store, il negozio digitale ufficiale dei prodotti Xiaomi e Redmi ha annunciato anche il suo black friday. Saranno diverse le offerte disponibili per chi volesse acquistare i prodotti del noto brand di telefonia cinese.

Black Friday Xiaomi: ogni giorno una sorpresa

Gli sconti nel Mi store saranno diversi giorno per giorno. Il motto di queste promozione è infatti “ogni giorno una sorpresa“, dunque sarà svelato di volta in volta il prodotto scontato. Sin da oggi trovate dispositivi in sconto, ma le offerte più ghiotte sono annunciate per i giorni a seguire: tra il 22 e il 24 novembre ci saranno “offerte esclusive“, tra 25 e 27 novembre sarà attiva la promo “L’offerta più bassa vince” mentre tra 28 novembre e 1 dicembre ci sarà la “Maxi promo per il Black Friday“. Va aggiunto inoltre che con ogni acquisto si accumulano Mi Point, che danno diritto ad ulteriori sconti: 1€ speso corrisponde a 1 Mi Point, dunque con 1.000 Mi Point è possibile ottenere uno sconto di 30€ da spendere su Mi Store.

Le offerte del momento su Mi store

Sebbene siano già partite le promo Black Friday, non mancano mai le offerte del giorno, con sconti esclusivi su una buona varietà di prodotti validi solo nelle ore e nei giorni indicati. I modelli in promozione questa settimana sono quelli che trovate elencati di seguito, altre saranno disponibili sul sito dello store.

18 novembre (22-24) : Mi Handheld Vacuum Cleaner a 249,99€

: Mi Handheld Vacuum Cleaner a 249,99€ 19 novembre (22-24): Mi Air Purifier 2H a 249,99€

