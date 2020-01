Blocco del traffico a Torino 28 gennaio 2020: info e orari stop auto

A causa del superamento dei livelli di soglia consentiti dalla legge dei limiti di Pm10 a Torino ma anche in altri Comuni della provincia, rilevato dagli strumenti di ArpaPiemonte, è stata emessa un’ordinanza che limita il traffico con il divieto di circolazione di migliaia di auto diesel.

Blocco auto Torino 28 gennaio 2020

I livelli di smog restano alti e per questo motivo a Torino e in altri 17 Comuni della provincia è stato imposto il blocco del traffico che coinvolge tutti i veicoli diesel compreso la categoria Euro 4. Il blocco auto entra in vigore alle ore 8:30 di martedì 28 gennaio e prosegue fino alle ore 14:00, per poi riprendere in una seconda fascia della giornata, compresa tra le 16:00 e le ore 19:00. Sono interessanti sia i veicoli adibiti al trasporto di persone che quelli dediti al trasporto merci. Il blocco sarà valido fino al 30 gennaio.

Il blocco del traffico potrebbe essere ampliato

E’ possibile che dopo 6 giorni consecutivi di sforamento del livello di polveri sottili presenti nell’aria e fuori i limiti consentiti dalle legge, il blocco della circolazione della auto possa continuare anche nei successivi a quelli già previsti. Il prossimo rilevamento da parte di Arpa avverrà proprio giovedì 30 gennaio, in caso di mancato miglioramento della qualità dell’aria, A Torino e probabilmente anche in altri Comuni della provincia, potrebbero essere fermati anche i veicoli diesel di categoria Euro 5, se non tutti, quelli con immatricolazione antecedente il primo gennaio 2013. Restate aggiornati con noi per gli eventuali sviluppi.

